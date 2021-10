Carriera e curiosità sulla cantante siciliana Deborah Iurato: che fine ha fatto l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

L’ultimo atto della trasmissione televisiva ‘Star in the star’, in onda il giovedì sera su Canale 5, si consuma il 14 ottobre con la finale, che vede impegnati i quattro personaggi in maschera rimasti ancora in gara. Tra questi c’è Lady Gaga: secondo alcuni, dietro il travestimento ci sarebbe la cantante Deborah Iurato.

Ma che fine ha fatto la cantante nata a Ragusa, classe 1991 e che ha vinto l’edizione numero 13 del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’? Proviamo a scoprirlo insieme, seguendo le tracce di quello che è stato il suo percorso artistico, iniziato molti anni fa, ormai. Formatasi sotto la guida del maestro Giuseppe Arezzo, è proprio Amici a farla esplodere nel 2014.

Oltre a risultare vincitrice del talent show, pubblica il disco omonimo, un ep che raggiunge la posizione numero due nelle classifiche dei dischi più venduti. In tutto, supera le 50mila copie vendute, mentre il brano singolo Danzeremo a luci spente ne vende oltre 25mila. Esce poi il brano Anche se fuori piove, scritto per lei da Fiorella Mannoia, e nell’anno successivo il singolo L’amore vero, che anticipa il disco Libere, prodotto da Mario Lavezzi.

Cosa sapere su Deborah Iurato: in attesa del terzo album di inediti?

Per lei è il momento d’oro: apre il concerto di Lionel Richie ad Assago, mentre ai suoi live partecipano come ospiti artisti come Loredana Berté, Rocco Hunt, Giovanni Caccamo e la stessa Fiorella Mannoia. Il 5 giugno 2015 è uscito il singolo inedito Da sola, scritto per lei da Giovanni Caccamo. Si tratta dell’estate che precede la partecipazione al Festival di Sanremo, dove arriva terza nel 2016 in coppia con Giovanni Caccamo nella categoria “Campioni” con il singolo Via da qui.

Esce il disco “Sono ancora io”, che però non raccoglie i riscontri ottenuti con il suo esordio discografico. Nell’autunno successivo, Deborah Iurato fa parte del cast di Tale e Quale Show, talent che vince a mani basse nell’ultima puntata. Però, successivamente la cantante prende una decisione: quella di fermarsi e si prende un lungo periodo di pausa. Niente più dischi, anche se continua a esibirsi live. Ritorna a pubblicare un singolo nel 2019, Stammi bene (on my mind), in collaborazione con i Soul System.

Ad aprile 2020 pubblica Supereroi, mentre in precedenza aveva annunciato che il nuovo disco sarebbe uscito nel 2021. Successivamente esce Ma cosa vuoi?, terzo estratto dal terzo album in uscita nel 2021 e poi ancora Voglia di gridare. A dicembre scorso, l’ultimo singolo, Viene Natale (se stiamo lontani saremo vicini), realizzato con altri artisti siciliani per ricordare le vittime della pandemia.

