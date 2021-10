“si-sa-chi-lo-ha-ammazzato”.-morte-david-rossi,-l’ex-parlamentare-intercettato:-scoop-clamoroso-delle-“iene”

“Se riaprono le indagini sulla morte di David Rossi succederà un casino grosso”. Parole dell’ex parlamentare Giancarlo Pittelli: un’intercettazione ambientale che lo riguarda è stata trasmessa ieri sera, martedì 12 ottobre, da Le Iene, che continuano a occuparsi senza sosta della morte del manager di Mps, precipitato nel 2013 da una finestra del suo ufficio in centro a Siena.

Una morte a dir poco sospetta, dato che è avvenuta proprio in un periodo in cui Rossi stava indagando su un festino a luci rosse che avrebbe visto coinvolti importanti esponenti della magistratura. “Se si sa chi l’ha ammazzato – si sente dire a Pittelli – non si è suicidato Rossi, è stato ucciso”. La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del manager ha deciso di ascoltare nella giornata di domani i due giornalisti de Le Iene che si stanno occupando del caso ormai da anni.

A confermarlo è stato il presidente della Commissione, Pierantonio Zanettin, in risposta al seguente tweet di Guido Crosetto. “Sono colpito dal servizio sulla morte di David Rossi. Pazzesca l’omertà che circonda la vicenda. Sconvolgente il comportamento della magistratura”. “Posso assicurare che la commissione parlamentare sta facendo tutto il possibile per arrivare alla verità – ha dichiarato Zanettin – siamo in procinto di disporre nuove perizie e nuove audizioni per colmare le lacune delle indagini della magistratura”.