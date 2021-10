pasquale-bruni,-il-brand-di-gioielli-che-‘veste’-da-lady-gaga-a-michelle-obama,-punta-alla-cina

Ottime notizie per Pasquale Bruni, il brand di gioielleria del Made in Italy. Dall’inizio dell’anno, l’azienda ha registrato un incremento del 17% rispetto a fine settembre 2019, mentre +101% rispetto al 2020. Dati incoraggianti che assumono particolar rilievo guardando al mercato Usa, dove la crescita si è attestata al 12,80% rispetto al 2019 e al 106% rispetto al 2020. E dove sono stati aperti 14 nuovi punti vendita.

“A livello globale si è avuta una significativa espansione dei mercati europei in cui l’azienda era già presente e un consolidamento di tutti i mercati storici”, aggiunge in una nota ufficiale la società, che ha anche evidenziato diversi aspetti che hanno permesso di registrare questa crescita. Tra questi, il fatto che l’incremento dei mercati retail tradizionali è stato supportato da una distribuzione strategica sui principali market place digitali quali Farfetch e Ounass per il Medio Oriente. I quali, affiancati all’e-commerce del brand, hanno potuto beneficiare degli investimenti nel digital via via intensificati nel corso dell’anno. Ma non è tutto.

Pasquale Bruni e le celebrities internazionali: da Lady Gaga a Michelle Obama

Come sottolinea l’azienda, la crescita di Pasquale Bruni è stata dettata anche dal rafforzamento della brand awareness, basata sulla identità creativa e sul savoir-faire d’eccellenza, e dalla visibilità sempre maggiore data da celebrities interazionali che hanno scelto di indossare sui più importanti red carper worldwide le creazioni di Eugenia Bruni, direttore creativo della Maison e figlia del fondatore.

Negli ultimi tempi, infatti, sono tante le grandi personalità che hanno scelto Pasquale Bruni: da Lady Gaga a Jennifer Lopez e Michelle Obama, fino ad arrivare a sua Altezza Reale la Principessa Sheikha Fatima bint Hazza bin Zayed Al Nahyan. Tutte icone femminili internazionali che sono appassionate ammiratrici della Maison dal forte accento italiano, dall’allure timeless e contemporaneamente moderna.

“La Maison conferma le aspettative – spiega Roberto Bocus, direttore commerciale global di Pasquale Bruni – abbiamo lavorato molto per raggiungere questi importanti risultati in un momento così sfidante come quello post pandemico e soprattutto per un’azienda ancora a conduzione familiare quindi possiamo affermare con orgoglio che i dati economici del 2021 sono decisamente promettenti. Tra i nostri principali obiettivi c’è un rafforzamento ulteriore del mercato italiano, nonché di alcuni mercati europei (compreso il Regno Unito) e di quello del Medio Oriente, dell’Europa dell’Est e della Russia. Nel 2022, inoltre, saremo focalizzati anche sulla Cina, una vera sfida che ci sentiamo più che pronti ad affrontare”.

