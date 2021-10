maignan-si-opera-al-polso,-“si-teme-un-lungo-stop”.-tegola-sul-milan:-chi-compra-al-suo-posto

Altro infortunio pesantissimo per il Milan. Anche Mike Maignan si deve fermare e finire sotto i ferri. Il portiere francese, sostituto di Gigio Donnarumma e grande protagonista nell’avvio di stagione dei rossoneri, lamentava un dolore al polso. Dopo gli esami, il verdetto negativo: “Il persistere di una sintomatologia dolorosa – si legge nel comunicato ufficiale – al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”. L’intervento comporterà uno stop di almeno 10-15 giorni, ma solo le capacità di recupero di Maignan potranno chiarire davvero i tempi della sua assenza. L’obiettivo del Milan è riaverlo in campo prima della sosta di novembre, ma la sola alternativa rimasta in rosa, il romeno Tatarusanu, non convinceva Maldini e Massara, corsi supero ai ripari.

In rossonero arriva lo svincolato ed esperto Antonio Mirante, ex Parma e Roma. In attesa delle visite mediche, sarà con ogni probabilità il 38enne a scendere in campo in campionato e in Champions League. Non il massimo in un momento già decisivo della stagione, vista la delicatissima situazione in Europa con il concreto rischio del Diavolo di venire di fatto eliminato dopo sole 3 gare.