joele,-i-fan-attendono:-“quando-viene-cacciato-da-uomini-e-donne?”

Il caso del tronista Joele, i fan attendono di avere novità: “Quando viene cacciato da Uomini e Donne?”.

A ‘Uomini e Donne’ ancora una volta, nella puntata (registrata, come sempre) del 13 ottobre andata in onda poco fa, era presente in studio il tronista Joele, da tempo al centro delle polemiche. Ecco di cosa viene accusato e perché se ne parla, ricostruiamolo insieme.

Originario di Dolo in provincia di Venezia, Joele Milan lavora in una concessionaria automobilistica e in questa stagione di Uomini e Donne è salito praticamente per primo sul trono, lasciandosi corteggiare. Intorno a lui, però, in queste settimane è attiva una polemica, che riguarda proprio la sua presenza nel programma. Dalle indiscrezioni, sembra che Maria De Filippi abbia perso le staffe nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, tronista cacciato da Maria De Filippi: il motivo

Quasi 18mila follower sul suo profilo Instagram, che però tiene privato evidentemente anche per questioni legate alla sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’, il ragazzo classe 1995 sarebbe già stato cacciato dal ruolo di tronista della trasmissione condotta ogni pomeriggio da Maria De Filippi. La ragione sarebbe legata al suo comportamento con una corteggiatrice, ovvero Ilaria.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, un nuovo tronista al posto di Joele

Cacciato da Uomini e Donne, il caso del tronista Joele

Secondo la ricostruzione del portale Il Vicolo delle News, sempre molto attento al gossip televisivo, Joele Milan sarebbe stato estromesso dal programma tv e dal suo ruolo di tronista perché conversando con la corteggiatrice e convinto di non essere sentito avrebbe violato il regolamento. Il giovane, infatti, le avrebbe detto che il suo migliore amico la seguirebbe su Instagram e le avrebbe chiesto di fare altrettanto, in modo da potersi sentire di nascosto.

La vicenda è emersa e così Maria De Filippi, nella puntata registrata il 26 settembre scorso, avrebbe cacciato dalla trasmissione il concorrente. Ovviamente, i fan del dating show più famoso della televisione italiana, nonostante lo sappiamo benissimo, seguono con attenzione il programma, in attesa di capire cosa avverrà affettivamente. Sono tanti coloro che su Twitter smaniano in attesa di quella che definiscono “l’ira mariana”.

Molti sono i telespettatori che sostengono la scelta di Ilaria di smascherare quanto accaduto: “La corteggiatrice grandissima donna che ha smascherato sto cesso”, è uno dei commenti di Twitter, mentre altri segnalano che Joele Milan a loro avviso dovrebbe scendere dal piedistallo, “neanche fosse Leonardo Di Caprio ai tempi d’oro”.

The post Joele, i fan attendono: “Quando viene cacciato da Uomini e Donne?” appeared first on Ck12 Giornale.