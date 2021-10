guenda-goria-attacca-duramente-la-compagna-del-padre

Guenda Goria parla di “teatrino” dopo quanto visto in diretta al Gf con l’ingresso di Vera Miales nella casa

Guenda Goria entra a gamba tesa nella vicenda che ha visto protagonista il padre Amedeo, concorrente al Gf Vip 6, e la compagna Vera Mials sulla vicenda della presunta gravidanza.

Ma andiamo con ordine a ricostruire tutto. Venerdì scorso durante la diretta Alfonso Signorini aveva mostrato delle foto della compagna dove sembrava si potesse intravedere una pancia da gravidanza. Il giornalista era rimasto abbastanza sorpreso per quanto visto mentre i coinquilini gli chiedevano se stesse per diventare di nuovo padre.

Lunedì scorso ecco il confronto con Vera che è entrata nella casa con un abito bianco: non c’è nessun matrimonio in vista e ha dichiarato di non essere incinta, ma l’ha fatto per simboleggiare la sua purezza e fedeltà al proprio uomo che ha inveito contro di lei che non ha trattenuto le lacrime e ha cercato di strapparsi il vestito.

Guenda Goria: “È stato sconvolgente, non le credo”

A Casa Chi ha espresso la propria opinione Guenda Goria, figlia di Amedeo e concorrente al Gf Vip nella scorsa edizione insieme alla madre Maria Teresa Ruta. “Quello che ho visto è stato sconvolgente – ha detto – un teatrino”. Ha visto il padre in grande imbarazzo. “Va bene lo show e il gossip – ha proseguito – ma ci sono dei limiti quando si parla figli e famiglia”.

Guenda non crede a una parola di Vera e pensa che abbia fatto tutto ciò solo per ritagliarsi un po’ di spazio in televisione e provare a ottenere visibilità. Vera, è l’accusa di Guenda, non ha fatto nulla, non ha contatto lei che è la persona più vicina al padre né l’entourage del giornalista.

“Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me“, ha detto, mettendo in dubbio l’amore della donna per il padre perché non si è dimostrata sensibile verso la sua famiglia.

