gf-vip-6,-il-bicchiere-della-discordia-fa-nascere-una-nuova-alleanza:-ecco-tra-chi

L’ennesimo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge nella Casa di Cinecittà del GF Vip 6 fa nascere una nuova alleanza, quella tra la soubrette e Sophie Codegoni. Il motivo dell’accordo.



E alla fine il copione scritto da Fabrizio Corona per la partecipazione di Sophie Codegoni alla sesta edizione del Grande Fratello Vip sembra prendere davvero corpo. Ecco come. La sera di martedì 12 ottobre nella casa di Cinecittà accade un fatto strano che non mancherà di sviluppare i propri effetti per il resto del reality show.

Gli autori decidono di coinvolgere i concorrenti in una gara. Chi perde vede ridurre il budget settimanale per la spesa. Una questione di sopravvivenza. La gara è una versione tecnologica del ruba bandiera. Si viene chiamati dall’altoparlante e si corre in giardino a premere un tasto. Chi arriva secondo perde soldi.

Ad un certo punto della gara viene coinvolta Soleil Sorge che nel frattempo è intenta a mangiare un bicchiere di gelato. La giovane influencer lancia letteralmente il gelato sul tavolo e si precipita di corsa in giardino. Alle sue spalle si sente un urlo. E’ Raffaella Fico che, evidentemente spaventata dal gesto alza la voce.

Ma la vicenda non si chiude li. Le due hanno modo di battibeccare con la Fico preoccupata del fatto che il bicchiere si potesse rompere ed i vetri fare danni, “Potevi sfregiarmi” e la Sorge che minimizza.

Nasce l’alleanza tra Raffaella Fico e Sophie Codegoni

Ma il vero effetto pratico dello scontro non è tanto nella lite tra Soleil e Raffaella che peraltro si sono state antipatiche dalla sera dell’ingresso nella Casa di Cinecittà con tanto di nomination. Quanto su quello che accade nella tarda serata in giardino.

Come si evince dal video postato sul sito ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip Raffaella Fico cerca conforto e riceve ampia solidarietà sul bicchiere della discordia. E la più pronta ad essere in sintonia è Sophie Codegoni che, come sappiamo, è in aperto scontro con Soleil.

Le due si appartano in giardino dove la ex tronista di Uomini e Donne raccoglie lo sfogo della ex di Mario Balotelli ed offre una sponda. E’ la realizzazione pratica del consiglio di Corona, “crea zizzania e costruisci alleanze” e la nascita di una vero e proprio patto. Quello che punta a limitare la corsa della influencer italo-americana che, secondo i sondaggi a disposizione della redazione di Cronaka 12, è saldamente in testa nel gradimento del pubblico. La gara entra nel vivo.

