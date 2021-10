cecilia-rodriguez:-cambiamento-incredibile,-eccola-dieci-anni-fa

Cecilia Rodriguez, ha avuto un cambiamento incredibile dal 2010 al 2021 la sua evoluzione ha lasciato i fan senza parole, dopo il successo al Grande Fratello Vip il suo cambiamento ha avuto inizio.

La sorella di Belen appare più glamour e sicura di sé, nel corso degli anni è cambiata moltissimo, partendo dal suo stile per poi arrivare a ciò che trasmette ai suoi fan.

La sorella della showgirl sembra disposta a tutto pur di seguire le orme di sua sorella Belen, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi negli anni passati, ha subito colto la palla al balzo partecipando anche al Grande Fratello Vip.

La sua entrata nella Casa del GF Vip fu celebrata con un abito a frange e pailletes dimostrando di non avere alcuna vergogna nel mostrarsi in tutto il suo splendore.

Sin da quando era più piccola ha dimostrato di avere una passione per il mondo ella moda, anche lei come sua sorella ha posato per alcune riviste argentine prima di arrivare in Italia.

Nel 2008, quando ha raggiunto la maggiore età ha seguito le orme di sua sorella giungendo in Italia, per poi provare a sfondare nel mondo dello spettacolo aiutata dal successo riflesso di Belen.

Cecilia Rodriguez, i successi legati anche alla notorietà della sorella maggiore Belen

In Italia ha cominciato la sua carriera da modella, per poi riuscire a partecipare a diverse trasmissioni sul piccolo schermo, come “I raccomandati”, Chiambretti Night e Stiamo tutti bene, nel 2015 è sbarcata sull’Isola dei Famosi.

Dopo esser tornata dall’Isola dei Famosi, ha prestato la sua bellezza per molti calendari, come quello di “For Man”, per poi diventare la testimonial ufficiale della linea costumi e intimo Me Fui, la quale venne incorporata anche da sua sorella Belen.

Purtroppo dopo tutto questo gran successo, la sorella minore di Belen non è riuscita ad eguagliare la popolarità della sorella maggiore, tramite il GF Vip la showgirl è riuscita a ritagliare un piccolo spazio per sé e un posto nel mondo dello spettacolo anche grazie alla stori con Ignazio Moser.

Quando arrivò in Italia all’età di 18 anni, la sua evoluzione di stile ha avuto un cambiamento importante, proprio perché agli inizi la sorella di Belen era bionda e amava un look più semplice e sobrio.

Durante gli anni e la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha cambiato il colore dei capelli provando delle tonalità sui castani scuri, ma adesso ha scelto di fermarsi su un castano con sfumature bionde.

Mentre per quanto riguarda il suo modo di vestirsi, ha dato sfogo alla sua sensualità utilizzando shorts, abiti da sera sexy e completino casual free, in questo modo ha dimostrato di aver anche un lato sexy e sensual, in grado di ammaliare milioni di followers sui social e sul suo profilo Instagram.

