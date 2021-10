belen-nuda-su-instagram,-messa-sotto-accusa:-“pelle-ritoccata”

Belen posta una foto nuda su Instagram e i fan si scatenato nei commenti: c’è chi apprezza e chi la critica aspramente

Skin, pelle. Solo questa parola nella didascalia della foto di Belen Rodriguez con tag di un’azienda di intimo. La showgirl è di profilo e vestita solo con lo slip e le braccia a coprire il sedo. La schiena è ben in vista con i capelli raccolti ma proprio la parte del corpo che più si vede finisce ‘sotto accusa’.

La pelle che voleva mostrare in tutta la sua brillantezza diventa l’elemento che fa litigare i vari follower. “Pelle ritoccata ovvio” scrive qualcuno mentre altri si scagliano contro questo commendo per difendere la bellezza della conduttrice. Nasce subito il parapiglia con i commenti opposti tra chi sostiene la bellezza naturale di Belen (insultando e accusando di invidia chi la vede diversamente) e chi invece è sempre più convinto di qualche ritocco.

Belen nuda: le polemiche

Non è certamente la prima volta che la conduttrice di Tu si che vales viene presa di mira dagli hater e non è neanche la prima destinata a questo trattamento. Per la notorietà questo è purtroppo un prezzo ‘da pagare’ nell’era del web che veicola la popolarità ma anche gli insulti il più delle volte gratuiti.

L’argentina riesce sempre a far discutere – in modo poco pacifico – chi la segue perché la ammira e chi lo fa, a quanto pare, solo per criticarla e biasimare qualsiasi cosa faccia. L’ultima foto postata è la dimostrazione ma nei commenti c’è anche chi non parteggia per nessuna delle due frazioni di commentatori e sottolinea che tutti i personaggi noti come lei ritoccano per lavoro le foto.

