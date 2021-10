Il privato dell’ex segretario del Pd, Walter Veltroni, avete mai visto la figlia Vittoria? Ecco cosa fa nella vita la giovane.

La vita privata di Walter Veltroni è sempre rimasta abbastanza lontana dai riflettori e riservata, rispetto al personaggio pubblico. Già direttore dell’Unità degli anni Novanta, rinnovò il giornale con iniziative che volevano avvicinarlo a un pubblico più giovane, successivamente ha avuto varie esperienze di partito, fino ad arrivare alla guida del Pd, in veste di segretario.

Apprezzato scrittore, è anche un cinefilo incallito, come testimonia la realizzazione di alcuni documentari nelle vesti di regista. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sua moglie è l’architetto Flavia Prisco e dal matrimonio tra i due ci sono state due figlie Martina e Vittoria, l’ex politico è molto orgoglioso di loro. La maggiore delle due figlie, qualche anno fa, finì al centro della cronaca per una brutta vicenda di molestie. La minore fa un lavoro ben diverso da quello dei genitori, ma è anche lei una creativa.

Vittoria, la figlia stilista dell’ex segretario del Pd, Walter Veltroni

“Amo molto la moda italiana ma apprezzo anche la moda americana”, con queste parole ormai sette anni fa, infatti, la figlia dell’ex segretario del Pd esordiva sulle passerelle. All’epoca aveva solo 23 anni e Vittoria Veltroni faceva sfilare le sue creazioni per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda. Un momento davvero importante per la carriera della ragazza, che appunto in quel momento stava per spiccare il volo. E lei non ha nascosto l’orgoglio dei suoi genitori.

Papà Walter e mamma Flavia, ha spiegato commentando il suo esordio, “mi hanno sempre appoggiato nella scelta di fare la stilista e ogni giorno condivido con loro i miei dubbi e gli chiedo consiglio”. In questa sua avventura, dunque, tutta la famiglia l’ha appoggiata, compresa la sorella maggiore Martina, che continua a perseguire i suoi sogni da regista. Vittoria Veltroni ha chiosato: “Questa è stata per me l’esperienza più importate finora, il coronamento di un percorso di tre anni e di tutta la passione che ho avuto fin da piccola”.

