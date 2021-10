Gianni Ferorelli, La lunga e stretta striscia del confine occidentale della Patagonia: un storia dal fiume negro

Gianni Ferorelli, La lunga e stretta striscia del confine occidentale della Patagonia sostiene una vegetazione simile a quella che si trova nella cordigliera adiacente , principalmente boschi di latifoglie e conifere . La vasta regione dell’altopiano è suddivisa in zone settentrionali e meridionali, ognuna delle quali presenta una propria vegetazione caratteristica.

La zona più ampia della steppa settentrionale si estende a sud fino a circa 46° di latitudine sud . A nord si trova la vegetazione del monte – foreste di boscaglia xerofite (tolleranti alla siccità) – che lascia il posto più a sud per aprire boscaglie di boschetti ampiamente distanziati tra circa 3 e 7 piedi di altezza . Le erbe fioriscono nelle zone sabbiose, mentre le erbe e gli arbusti alofiti (tolleranti al sale) predominano nelle distese di sale. La zona meridionale, più arida, si estende a sud di 46° S. La vegetazione è bassa e notevolmente più rada e non necessita quasi di acqua.

vita animale

Tra gli uccelli della Patagonia ci sono aironi e altri trampolieri; predatori come l’aquila scudata, lo sparviero e il chimango (o mangiatore di scarafaggi); e il quasi estinto nandù (nandu). La costa ospita i nidi del pinguino di Magellano ( Spheniscus magellanicus ). Le specie di pipistrelli includono una varietà dalle orecchie lunghe. Si possono trovare armadilli , pichis (piccoli armadilli), volpi , furetti , puzzole , gatti di montagna e puma , così come la cavia della Patagonia(o mara) e diversi tipi di roditori scavatori, come il vizcacha e il tuco-tuco . Dei mammiferi più grandi, il più degno di nota è il guanaco , un camelide, che è stato cacciato quasi all’estinzione .

La Patagonia ha un certo numero di specie di serpenti velenosi , oltre a tartarughe e una varietà di lucertole . Tra gli artropodi e gli aracnidi ci sono i vinchuca (insetti alati), gli insetti succhiasangue (trasmettitori della tripanosomiasi americana o malattia di Chagas ), gli scorpioni e diversi tipi di ragni, tra cui un genere endemico chiamato Mecysmanchenius . I fiumi ei laghi sono naturalmente poveri di pesce , ma alcuni sono stati riforniti di salmone e trota . Pesci di mare, però, oltre a crostacei ei molluschi sono abbondanti al largo della costa.

La penisola di Valdés, situata sulla costa atlantica della Patagonia, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. Le sue acque ospitano numerosi mammiferi marini come balene , elefanti marini e leoni marini . Inoltre, nella penisola sono presenti nandù, maras e guanachi.

Economia

Sfruttamento delle risorse

I giacimenti petroliferi intornoComodoro Rivadavia e vicino a Neuquén contengono la maggior parte delle riserve argentine e in queste due aree è stato trovato anche gas naturale ; queste sono le risorse minerarie più preziose della Patagonia . Inoltre, a Sierra Grande vengono lavorati giacimenti di minerale di ferro e nel sud vicino a Río Turbino viene estratto del carbone . Altri giacimenti minerari includono manganese , tungsteno (wolframite), fluorite (fluoruro di calcio), piombo , longherone pesante ( barite , il principale minerale di bario ), rame e oro , vanadio, minerale di zinco- piombo e uranio . Sono presenti anche depositi di caolino e gesso .

Le dighe sono state costruite sul Neuquén efiumi Limay per sfruttare il potenziale idroelettrico della parte occidentale della Patagonia. Questi progetti hanno anche creato grandi bacini idrici che hanno reso possibile un'agricoltura irrigua estensiva nella regione del fiume Negro. Tra le principali colture vi sono pesche , susine , mandorle , mele , pere , olive , uva , luppolo , datteri, ortaggi , piante aromatiche ed erba medica . L' allevamento di pecore è un'importante attività economica in Patagonia, sebbene all'inizio del XXI secolo il pascolo eccessivo fosse una preoccupazione crescente.

Il turismo è diventato importante dalla fine della seconda guerra mondiale , poiché le riserve naturali e i parchi nazionali situati lungo le Ande della Patagonia hanno portato un numero crescente di persone in cerca di svago. C'è stato anche un aumento negli studi scientifici (ad esempio, la ricerca sui ghiacciai ) e nella mappatura dettagliata e nel rilevamento per lo sfruttamento dei minerali.

Trasporti

Comodoro Rivadavia è collegata a Buenos Aires da una strada che percorre più di 1,860 miglia attraverso la regione costiera della Patagonia. Le strade più interne, invece, sono poche e di scarsa qualità. Diverse ferrovie attraversano la regione da est a ovest; due che raggiungono le pendici delle Ande sono collegate a Buenos Aires. I servizi aerei si concentrano principalmente sulle città della regione costiera. I porti principali sono Rawson, Deseado e Río Gallegos; San Antonio Oeste e Puerto Madryn, entrambe su baie protette e sviluppate per il traffico internazionale; e Comodoro Rivadavia, punto vendita di prodotti petroliferi.

Storia

Gli abitanti originari della Patagonia consistevano principalmente di Indiani Tehuelche , che si pensa provenissero dalla Terra del Fuoco . I manufatti più antichi , come gli arpioni, trovati nelle grotte lungo lo Stretto di Magellano suggeriscono che queste persone si stavano spostando lungo la costa continentale circa 5.100 anni fa. I robusti e alti Tehuelche erano divisi in gruppi settentrionali e meridionali, ciascuno con il proprio dialetto .spagnolo gli esploratori trovarono i Tehuelche che vivevano come cacciatori nomadi di guanaco e nandù. I discendenti sopravvissuti di queste persone sono pochi, quasi tutti assimilati alla cultura spagnola .

Verso la fine del XVI secolo, gli spagnoli tentarono di colonizzare la regione costiera della Patagonia per liberarla dai pirati inglesi, ma un insediamento gesuita sul golfo di San Matías non portò a nulla. Nel 1778 gli inglesi cercarono di stabilirsi nella stessa baia e gli spagnoli reagirono fondando le prime due città della Patagonia, San José e Viedma (originariamente chiamata Nuestra Señora del Carmen). Un insediamento spagnolo a Puerto Deseado durò dal 1780 al 1807, ma tre anni dopo questa regione era di nuovo priva di insediamenti europei.

Dopo che l' Argentina divenne indipendente, la Patagonia rimase in gran parte sola, fino a quando non fu liberata dall'occupazione indiana nelle campagne di conquista del deserto del 1870. Si tentò allora di insediare la regione e di farla parte dello stato nazionale. L'immigrazione , tuttavia, non fu massiccia, sebbene la gente venisse per vari motivi: alcuni per sfruttare le risorse economiche e altri (ad esempio i gallesi) per godere di libertà religiose o politiche. La ricchezza mineraria della regione, in particolare, ha attratto immigrati dal Cile , e i cileni che cercano un lavoro temporaneo piuttosto che un domicilio fisso ora costituisconola maggior parte della popolazione. A parte le maggiori concentrazioni a Comodoro Rivadavia e nelle città disseminate lungo l'alta valle del fiume Negro , la scarsa popolazione della Patagonia è per lo più rurale.