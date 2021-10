Scoppia la dura polemica nel corso di questa edizione di Amici 21, decisione clamorosa su Inder: la Pettinelli nella bufera.

Lo ami o non lo sopporti: Inder sicuramente ha diviso in due il pubblico di Amici di Maria De Filippi, in queste settimane. Il cantante di origini indiane, con la sua Gola secca, è diventato immediatamente virale. Non tutti hanno apprezzato il brano del cantautore di origini indiane, mentre altri hanno trovato altamente originale la mescolanza linguistica. Alla fine, era entrato nella scuderia di Anna Pettinelli.

Il giovane rapper classe 2001 si era così visto assegnare un banco, con molti che lo davano addirittura favorito nella possibilità che arrivasse fino in fondo e che ci fosse lui per il dopo Giulia Stabile. Insomma, la scuola di Amici – se l’anno prima aveva assegnato la vittoria per la prima volta a una ballerina – quest’anno aveva la possibilità di regalare un sogno al giovane rapper che mescola italiano e indiano, sua lingua d’origine.

Inder cacciato da Amici 2021: tutti contro Anna Pettinelli

Ma passare dalle stelle alle stalle, in un programma in cui viene richiesto un grande impegno, soprattutto a dei ragazzi tanto talentuosi quanto giovanissimi, è davvero semplice. Così, oggi ecco arrivare per Inder la doccia fredda, che gli viene riservata direttamente dalla stessa persona che lo ha voluto nella scuola, ovvero Anna Pettinelli. La prof lo ha stroncato, sottolineando come invece che impegnarsi, ha fatto tutt’altro, dal parlare al telefono ad arrivare tardi a lezione, fino a poltrire sul divano.

L’analisi della Pettinelli nei confronti di questo ragazzo è durissima: sostiene come si sarebbe palesato del disinteresse di fronte a una grande occasione che gli è stata data. “Non mi sento di rappresentarti più come prof”, chiosa la conduttrice radiofonica. Dunque, per Inder è il momento di fare le valigie, a meno che altri prof non lo vogliano nella loro squadra. Mentre si allontana dalla scuola, il ragazzo riceve l’abbraccio dei compagni di avventura: “Non fate l’errore che ho fatto io”, è il suo commento prima di andare via.

