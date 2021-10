amici-2021,-maglia-sospesa-per-flaza:-“io-me-ne-vado”

Amici 2021, Lorella Cuccarini sospende la maglia a Flaza dopo aver visto un filmato su alcuni suoi comportamenti

Flava nella bufera di Amici 21. Alla giovane cantante romana è stata sospesa la maglia che la sua insegnante Lorella Cuccarini le aveva confermato dopo l’esibizione andata in onda lunedì scorso realizzata con il brano Ti scatterò una foto.

Alla produzione e a Maria De Filippi non sono piaciuti alcuni comportamenti che ha assunto la cantante e sono stati presi dei provvedimenti, ma non solo per lei.

Dopo l’esibizione che le ha consentito di ricevere l’ok della Cuccarini, è stato mostrato un filmato con alcune infrazioni da parte di Flava che ha avuto atteggiamenti non in linea con le regole della casa dove vivono i concorrenti.

Maria De Filippi dopo il filmato è intervenuta direttamente con un discorso indirizzo alla cantante, poi a tutti in generale perché gli atteggiamenti assunti non riguardano solo lei.

Amici 2021, Flaza reagisce male

L’eccessivo disordine nella casa e tanti altri comportamenti poco corretti hanno portato la produzione alla decisione di mettere in sfida due cantanti e due ballerini dopo le numerose sollecitazioni a cambiare registro.

Ciononostante i comportamenti di Flaza sembrano non uguali ai precedenti con ritardi in palestra o per altri appuntamenti, segnali di poca attenzione durante le lezioni (merendine tra le mani o occhiali da sole per coprire gli occhi stanchi).

Vedendo la clip Lorella Cuccarini ha scelto di sospendere la maglia alla sua allieva con Rudy Zerbi e Raimondo Todaro che, d’accordo con la collega, hanno stigmatizzato quanto appena visto.

Flaza non ha per niente preso bene il discorso della De Filippi che ha comunque sottolineato che non si tratta di una ramanzina. Rientrando nella casa la ragazza ha detto di aver saltato la palestra “perché la fisioterapista me l’ha consigliato” e riferendosi agli occhiali da sole durante la lazione ha affermato che le “fa schifo andare in tv quando sembro una disgraziata”. Poi la chiosa finale: “Prendo le cose mie e me ne vado!”.

