Uomini e Donne, secondo le indiscrezioni emerse dalle registrazioni, due tronisti hanno scelto le proprie corteggiatrici

Arrivano le prime e importanti anticipazioni dopo le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Secondo quello che emerge, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta e ha chiesto a Maria De Filippi di lasciare lo studio in compagnia di una delle donne che si è presentata come sua corteggiatrice. Ma le novità non finiscono qui perché anche una coppia del Trono Over pare abbia fatto la stessa scelta, evento che ha ricevuto la cascata di petali nello studio.

Ilvicolodellenews ha lanciato l’anticipazione che Matteo avrebbe scelto Noemi. Fin da subito il ragazzo aveva detto di essere interessato a una donna che volesse conoscerlo bene e aveva anche evidenziato una caratteristica estetica: aveva detto che finora è sempre stato con ragazze con capelli ricci.

Nonostante Ilaria lo intrigasse, l’ha poi scartata mentre è rimasto colpito dal videomessaggio di Noemi, giovane – guarda caso – con i capelli ricci. I due hanno fatto un’esterna mostrata in studio e insieme hanno lasciato il programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jessica Cardinali del Trono Over di Uomini e Donne: età, lavoro e Instagram

Uomini e donne Over, la scelta di Antonio

Anche dal trovo over arrivano novità importanti e forse si tratta di una nuova storia che sta nascendo. Antonio ha scelto Angela e anche loro hanno salutato il programma ma a fare notizie è anche altro perché secondo le indiscrezioni pare che Tina Cipollari abbia avuto un nuovo scontro con Gemma Galgani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gf Vip, Manuel chiarisce il rapporto con Lulù: coppia in crisi

Quest’ultima si sarebbe vista con un nuovo cavaliere e durante l’incontro ci sarebbe stato un bel bacio durato addirittura 16 minuti, un vero record. L’evento ha però suscitato l’ilarità della Cipollari che non ha perso tempo per prenderla in giro.

The post Uomini e Donne, fatte le scelte: ecco le anticipazioni appeared first on Ck12 Giornale.