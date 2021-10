Trailers Film Fest: dal 13 al 15 ottobre a Milano

Si tiene a Milano, da mercoledi’ al 15 ottobre , presso l’Anteo – Palazzo del Cinema il Trailers FilmFest, giunto alla sua diciannovesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. L’ingresso è gratuito e previa presentazione del Green Pass, fino a esaurimento posti e si consiglia comunque la prenotazione su www.eventbrite.it.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Il concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2020/2021. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal Comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità formata dalla giornalista e critica cinematografica Sara Recordati, dal giornalista e critico cinematografico Silvio Danese, dalla giornalista Marina Cappa, dalla giornalista Cristina Bianchi e dal giornalista e critico cinematografico Maurizio Cabona. La Giuria sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Torna anche il concorso per assegnare il Premio del Pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, che si può votare dal sito ufficiale del festival, www.trailersfilmfest.com

Dieci i poster in concorso, realizzati per i film Il Cattivo Poeta, School of Mafia, Atlas, Si Vive Una Volta Sola, State A Casa, Le Sorelle Macaluso, La Terra Dei Figli, Miss Marx, Lockdown all’italiana e I Predatori.

Il programma del festival prevede, nella prima giornata del festival, mercoledì 13 ottobre, alle ore 15:00, presso la IULM Università, il workshop “Realizzare un trailer cinematografico”, curato da Daniele Cametti Aspri, art director di Visioni Condivise per conoscere da vicino, insieme a un trailermaker il mondo dei trailers cinematografici e gli strumenti creativi necessari. Il workshop è riservato agli studenti della Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media. La sera, alle ore 20:30, presso la Sala Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema, la proiezione dei Booktrailer in concorso e la premiazione del miglior Booktrailer dell’anno. A seguire, la proiezione del documentario ‘Fellini. Io sono un clown‘, scritto e diretto da Marco Spagnoli e distribuito da RaiCom. Interpretato da Neri Marcorè il film pone al centro del racconto la strana e meravigliosa storia di Peter Goldfarb, giovanissimo produttore americano che nel 1967 convinse, per la prima volta, Federico Fellini, il più grande regista di tutti i tempi a lavorare per la televisione americana. Un racconto rimasto poco conosciuto per mezzo secolo e che oggi – per la prima volta – porta sotto il riflettore l’uomo che convinse Fellini a fare una sorta di mockumentary, ‘Federico Fellini: Block Notes di un regista‘.

Per prenotare, gratuitamente: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trailers-film-fest-176072506607

La giornata di giovedì 14 ottobre prevede un primo evento al mattino, alle ore 11:00 presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti con l’incontro, online e in presenza, dal titolo ‘Il trailer cinematografico‘, a cura di Francesca Sofia Allegra. Sempre in collaborazione con NABA, alle ore 18:00, presso la Sala Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema, l’incontro con la Giuria Pitch Trailer – Gabriella Manfrè di Invisibile Film, Marco Belardi di Lotus Production, Augusto Allegra di La Strada, Luca Fanfani di Mercurio film, Daniel Fishman di Positivo Agency, Cristina Marques di Oberon Media International – e gli autori finalisti. Alle ore 20:30, la proiezione dei Pitch Trailer in concorso e la premiazione del Miglior Pitch Trailer dell’anno. A seguire, alla presenza del regista, la premiazione di ‘Non odiare’ di Mauro Mancini come Film Rivelazione dell’anno e, a seguire, la proiezione del film. Interpretato da Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luca Zunic, distribuito da Notorious Pictures, il film è ambientato a Trieste, dove vive un affermato chirurgo di origine ebraica. Ha una vita tranquilla, apparentemente risolta, una compagna che lavora come reporter, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Tornando dallʼallenamento di canottaggio, si trova a soccorrere un uomo vittima di un incidente stradale: ma quando scoprirà sul petto di questo un tatuaggio nazista, lo abbandonerà al suo destino…

Per prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trailers-film-fest-176072506607



La giornata finale del festival, venerdì 15 ottobre, vede chiudersi, a partire dalle ore 10:30, il workshop alla IULM Università su come ‘Realizzare un trailer cinematografico‘, a cura di Daniele Cametti Aspri. Alle ore 18:00 presso la Sala Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema, la proiezione dei trenta trailer in concorso e alle 20:30 la premiazione del Miglior Poster dell’anno e il suo Art Director e la premiazione dei migliori trailer della stagione cinematografica. Quindi, nell’occasione ‘verso il centenario’ di Pier Paolo Pasolini l’omaggio al regista, poeta, sceneggiatore e scrittore con una selezione di trailer dai suoi film e la proiezione del suo film ‘La ricotta‘. Terzo episodio del film Ro.Go.Pa.G., interpretato da Orson Welles, Mario Cipriani e Laura Betti, il film breve è ambientato alla periferia di Roma, dove si sta girando un film sulla Passione di Cristo in stile manierista. La comparsa Stracci, che vive nelle borgate, durante la pausa, porta il proprio cestino del pranzo ai familiari, riuscendo poi, con un travestimento, a farsene dare un altro per sé. Il cagnolino della diva protagonista, però, glielo divora. Si ricominciano le riprese. Stracci, affamato, interpreta il Ladrone Buono: per esigenze di scena deve essere crocifisso. Solo dopo tanti ciak riuscirà a procurarsi un po’ di ricotta. Ma la sua fame atavica avrà conseguenze terribili…

Per prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trailers-film-fest-176072506607