morto-granville-adams,-l’attore-era-una-star-delle-serie-tv

Granville Adams, l’attore noto per la sua interpretazione di Zahir Arif in “Oz” della HBO, è morto dopo una lunga lotta contro il cancro. Aveva 58 anni.

Un grave lutto ha colpito il mondo delle serie tv in queste ore: Granville Adams, l’attore noto per la sua interpretazione di Zahir Arif in “Oz” della HBO, è morto dopo una lunga lotta contro il cancro. Aveva 58 anni. La notizia è stata condivisa in Rete dallo showrunner e produttore esecutivo di “Oz” Tom Fontana sul suo Instagram. Questi insieme alla star di “Oz” Dean Winters hanno lanciato una campagna GoFundMe all’inizio di quest’anno per aiutare Adams e la sua famiglia a pagare le cure mediche dell’attore.

La campagna ha continuato a raccogliere $ 99.800, superando il suo obiettivo di $ 69.500, sebbene sia rimasta attiva poiché Adams ha continuato a richiedere cure. “Come molti di voi sanno, al nostro amico e fratello Granville Adams è stato diagnosticato un cancro”, ha scritto Fontana su GoFundMe a gennaio. Poi continuava: “In pochi mesi, le spese mediche sono salite alle stelle a livelli astronomici. Non solo deve combattere questa malattia spietata, ma ora deve coprire le spese ospedaliere che la compagnia assicurativa si rifiuta di pagare”.

Il dramma della morte dell’attore Granville Adams

Da qui arrivava poi l’appello: “Vogliamo riunirci e mostrare a Granville il nostro amore saldando i conti di questo trimestre, dando a Granville un sostegno concreto nella sua lotta contro questa malattia”. Adams è stato un membro del cast in tutte e sei le stagioni di “Oz”, interpretando Zahir Arif in 48 episodi. Dopo essere stato incarcerato per possesso di merce rubata, Arif subisce una trasformazione e si riforma attraverso l’Islam per diventare uno dei prigionieri più tranquilli nel carcere statale di Oswald.

Adams ha anche avuto un ruolo in “Homicide: Life on the Street” della NBC ed è apparso in “Empire”. Nel 2007, Granville Adams è stato scagionato dall’accusa di omicidio colposo dopo che un alterco in una discoteca ha portato alla morte di un uomo. Gli avvocati di Adams hanno invocato l’autodifesa, mentre i pubblici ministeri non sono stati in grado di dimostrare che Adams avesse agito con negligenza durante l’alterco. Dolore e lutto da più parti per la sua morte.

