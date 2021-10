La sportività e il comfort della Corvette C8 sbarcano in Italia

Dopo una lunga attesa (anche causa Covid), la prima Corvette a motore centrale-posteriore è pronta a sbarcare in Europa. I primi test della C8 riservati alla stampa specializzata sono in corso a Francoforte.

La Germania è stata scelta come location ideale per mettere alla prova le straordinarie prestazioni della super sportiva Chevrolet (0-100 km/h in 3”9 e oltre 300 km/h di velocità massima) oltre alla rinnovata dinamicità sul misto derivante dalla nuova configurazione motoristica. Sapiente mix tra granturismo e sportiva pura, la nuova Corvette C8 si rivela perfetta compagna di viaggio nei lunghi trasferimenti grazie al comfort delle sospensioni Magna Ride, favorendo anche le qualità dinamiche da Track day.

Chevrolet ha deciso che in Europa commercializzerà fin da subito l’ottava generazione di Corvette nell’allestimento più “cattivo” e completo che comprende di serie il pacchetto Z51 Performance e quello 2LT riguardante le finiture. Questo include una taratura specifica delle sospensioni, impianto frenante Brembo, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, differenziale elettronico a slittamento limitato, splitter e spoiler posteriori e impianto di scarico sportivo.

La versione Launch Edition avrà anche lo step 3LT di serie, il più alto livello di personalizzazione disponibile, che prevede numerosi dettagli esterni ed interni in carbonio, che ne enfatizzano ulteriormente la personalità. Il cuore della nuova Corvette Stingray è rappresentato dal nuovo motore small-block V8 LT2 da 6,2 litri, l’unico V8 atmosferico in questo segmento, abbinato per la prima volta ad un cambio a otto rapporti con doppia frizione. In combinazione con l’impianto di scarico Performance il propulsore eroga 495 CV e 637 Nm di coppia, rendendo la nuova Corvette a motore centrale la più potente e veloce Stingray di tutti i tempi.



Per quanto concerne gli interni l’abitacolo presenta uno stile di derivazione aeronautica con i due sedili divisi al centro dalla console su cui sono alloggiati i vari comandi per le funzioni di comfort e climatizzazione. Nuovi anche il quadro strumenti digitale da 12” e il display, le cui grafiche cambiano in base alla modalità di guida impostata, il sistema di infotainment con Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, HD Radio, comandi vocali e connessione 4G LTE Wi-Fi fino a sette dispositivi. Le opzioni di personalizzazione includono inoltre 12 tinte per la carrozzeria, 6 colori per gli interni, 4 stili di cerchi in lega, 6 colori per le cinture di sicurezza e 3 opzioni per i sedili. In quest’ultimo caso, si possono scegliere gli stili GT1, GT2 e Competition Sport con finiture in carbonio.

In Italia, dove la Corvette C8 si è già fatta vedere nel corso del Milano Monza Motor Show dello scorso giugno, è importata e distribuita dal gruppo Cavauto.

