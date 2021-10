Francesca Cipriani perde un dente. “Dove è finito”, disastro a tavola al Gf Vip: chi lo ha ingoiato

Brutta sorpresa per i vipponi del Grande Fratello Vip. Roba da imbarazzo totale. Sembrava la classica domenica dove il dolce non deve mancare mai a tavola, ma alla fine spunta un retroscena disgustoso. Un vero colpo di scena. I vipponi preparano in casa il tiramisù e alla fine spunta un dente. Subito sui social si legge: «È il dente di Francesca Cipriani». Ipotesi molto verosimile, ma che scatena su Twitter migliaia di commenti.

La Cipriani, infatti, ammette di aver perso un dente e scoppia a ridere. Ma i vipponi le dicono subito che era finito nella crema del tiramisù. «Si è staccato uno, ma me lo avete buttato. Lo dovevo riattaccare. Nicola mi hai buttato il dente. Hai mangiato il mio dente», dice Francesca. A Nicola Pisu capita il dente nella crema del tiramisù, lo mastica. Pensa che sia un pezzo di plastica e lo getta nella spazzatura. Invece, si sarebbe trattato di un dente della bombasti Francesca.

Le principesse e Sophie Codegoni dopo aver capito subito che si trattava di un dente raccontano l’accaduto agli altri concorrenti della casa. E scoppiano a ridere tutti. Ora, però, Francesca non ha un dente e potrebbe ricorrere alle cure mediche nel corso di questi giorni. Intanto, il suo fidanzato Alessandro Rossi si dice pronto a tornare in questi giorni a Roma. Magari per un’altra sorpresa a Francesca, che nel corso dell’ultima puntata del Gf vip ha praticamente monopolizzato l’attenzione di tutti. Dopo aver sentito l’annuncio di Alfonso Signorini, durante la puntata di venerdì sera, ha sfondato una porta per cercare di riabbracciare Alessandro. Una scena che è entrata negli annali della televisione.