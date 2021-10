fiorello,-paparazzato-con-la-famiglia-e-rivelazioni-sul-prossimo-sanremo

Immagini esclusive di Fiorello sul settimanale Oggi. Lo showman è stato paparazzato in un ristorante a Roma mentre stava pranzando insieme alla sua famiglia, per poi salire sulla sua Vespa personalizzata.

Roma. Dalle immagini esclusive pubblicate sul settimanale Oggi si vede Fiorello, il celebre showman, a tavola insieme alla sua famiglia: la moglie, Susanna Biondo, Olivia (figlia avuta da Susanna in precedenza) e Angelica.

Fiorello: la pennichella dopo il pranzo in famiglia

Fiorello è stato immortalato in un ristorante in centro a Roma insieme alla famiglia, che successivamente ha lasciato per mettersi in sella alla sua Vespa personalizzata ed allontanarsi.

Susanna ha risposto al fotografo curioso di sapere dove stesse andando Fiorello: “Va a fare la pennichella”, ha detto sorridendo. Fiorello è una persona mattiniera: gli piace allenarsi facendo un po’ di corsa, andando in bicicletta o con una partita a tennis. Sembra quindi necessario un riposo dopo il pranzo: così Rosario è saltato in Vespa per dirigersi nella sua abitazione a Monte Mario.

Sanremo 2022: Amadeus e Fiorello ancora insieme?

Fiorello non ha ancora lasciato nessuna dichiarazione riguardo Sanremo ma Amadeus, che presenterà per la terza volta, ha confermato la sua presenza.

Mentre era ospite a “Porta a Porta”, Amadeus ha, infatti, annunciato il proseguimento della collaborazione con Rosario sul palco dell’Ariston. “Per me è un fratello, non potrei fare Sanremo senza di lui” ha affermato Amadeus, il quale ha già dato il via all’organizzazione del Festival, che si terrà l’anno prossimo dall’1 al 5 febbraio.

Stanno iniziando anche i circolare i primi nomi degli artisti che saranno presenti – tra questi Loredana Bertè, Elisa, che secondo le voci sarà insieme a Rkomi, Tommaso Paradiso e Blanco – mentre si aspetta di scoprire quali saranno le normative per il Covid-19: quest’anno, infatti, il pubblico non era presente ed il Festival ha conosciuto la sua edizione più social a causa della distanza.

