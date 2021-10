Alex Belli, il bagno è aperto: Carmen Russo sconvolta, “l’ho visto…”

Alex Belli, il bagno della casa del GF Vip ha la porta aperta e Carmen Russo vede tutto, riferendo subito ai coinquilini

Momenti di intimità nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ad ascoltare quanto detto ieri mattina dai coinquilini, il giorno precedente Alex Belli si è dedicato a un privato e naturale momento in bagno. Quando ne hanno parlato hanno cercato di farlo senza far capire troppo ma da alcune parole i telespettatori hanno intuito di cosa stessero parlando.

Per usare le parole di Carmen Russo che aveva aperto la porta del bagno, Belli era “in piena battaglia del 5 contro 1“. Gianmaria Antinolfi ha confermato che questa pratica non è certo nuovo e che già altre volte ha visto questa scena con Belli protagonista.

In questa edizione è già successo che un tema così intimo divenisse argomento tra i concorrenti. La scorsa settimana aveva riguardato Nicola Pisu, beccato da Raffella Fico nel momento di massima intimità ed era anche circolata la voce di una stanza per lasciare i concorrenti liberi di godere del proprio corpo.

Alex Belli, intimità in bagno: secondo episodio dopo Pisu

La Fico aveva fatto questa rivelazione quando Francesca Cipriani aveva fatto una battuta su “Federica” parlando con Giucas Cassella. L’ex di Balotelli però non aveva fatto il nome del compagno di casa e a rivelarlo ci aveva pensato Manila Nazzaro.

L’attore è stato quindi beccato in un momento imbarazzante quanto naturale come lui stesso aveva detto. In occasione di Pisu, infatti, lui stesso aveva detto che una cosa del genere è normale, sostenendo che vanno fatte a prima mattina per non essere disturbati. Questa frase aveva scatenato l’ironia del web: tutti aveva scritto che così si spiegava perché è il primo ad alzarsi e ad andare in bagno. E ora con questo episodio di post divertenti sulla rete ce ne saranno ancora di più.

