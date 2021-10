Valerio Rossi Albertini: chi è il fisico nel cast di Ballando con le Stelle

Cosa sapere su Valerio Rossi Albertini: chi è il fisico nucleare nel cast di Ballando con le Stelle, ecco la sua carriera.

Nel cast di Ballando con le Stelle, c’è una vera e propria sorpresa quest’anno: infatti, prenderà parte al programma uno dei maggiori divulgatori scientifici italiani, che proverà a cimentarsi in un mondo non propriamente suo. Se Sabrina Salerno, che fa coppia con Samuel Peron, sembra essere la favorita d’obbligo, anche per l’appeal che ultimamente ha la cantante sul proprio pubblico, lui potrebbe essere un ottimo outsider.

Si presenterà al fianco di Sara Di Vaira, ballerina tra le più longeve del programma, facendone parte addirittura dal 2009, un personaggio che è molto amato, proprio perché rende le proprie conoscenze fruibili a tutti. Stiamo parlando di Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare, responsabile del laboratorio di spettroscopia di raggi X dell’Area di ricerca di Tor Vergata del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e professore incaricato di chimica e fisica alla Sapienza.

Chi è Valerio Rossi Albertini, il fisico della tv alla conquista di Ballando con le Stelle

Attivo nella divulgazione scientifica televisiva, romano classe 1963, il noto fisico nucleare Valerio Rossi Albertini si batte da sempre in contrasto con le opposte e statiche fazioni che vedono favorevoli al nucleare non avere alcun dialogo con i no-nuke e viceversa. Il suo ruolo di divulgatore scientifico è ufficiale: infatti, è stato chiamato a rappresentare il CNR in televisione e per gli organi di stampa. Si tratta di un ruolo che svolge con grande solerzia e professionalità.

Autore di oltre 130 pubblicazioni di fisica, chimica e scienza dei materiali, Valerio Rossi Albertini è tra le altre cose il ruolo di consulente scientifico della trasmissione Unomattina Verde, su Raiuno. Nel 2010 è stato incluso nel “Who’s who in the world”. Negli anni, oltre a essere un divulgatore scientifico in campo televisivo, lo è anche attraverso i volumi che pubblica. Tra questi, Perché il touchscreen non soffre il solletico?, un libro intervista realizzato da Federico Taddia al divulgatore scientifico, che fa parte della collana Teste Toste dell’Editoriale Scienza.

