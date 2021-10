La rivelazione dell’attrice Ursula Corbero, Tokyo di La Casa di Carta innamorata: ecco di chi, si confessa sui social network.

L’11 agosto scorso ha compiuto 32 anni e vanta un presente da femme fatale, ma prima ancora è stata idolo dei teenager. Stiamo parlando dell’attrice tra le più amate, forse la più amata, delle serie televisive, ovvero Ursula Corbero, per molti semplicemente la Tokyo della serie cult di Netflix, La Casa di Carta. In queste settimane, i fan dell’attrice stanno vivendo un vero e proprio trauma legato al suo ruolo più famoso, ma non vogliamo dirvi troppo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La Casa di Carta: perché l’attrice di Tokyo, Ursula Corbero, ha lasciato la serie

L’attrice ha esordito a sei anni con degli spot pubblicitari, quindi la ricordiamo perché ha interpretato il ruolo di Ruth in Fisica o chimica, serie tv per giovanissimi, trasmessa anche in Italia tra il 2008 e il 2011. E sempre nel nostro Paese, per la serie forse non tutti sanno che oppure non lo ricordano, qualche anno fa ha recitato in una produzione al fianco di un’altra bellissima, ovvero Miriam Leone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ursula Corbero, Tokyo di La Casa di Carta attaccata in metro

“Tokyo” innamorata? L’attrice Ursula Corbero rivela tutto

Nel 2015, infatti, Ursula Corbero è comparsa anche nella fiction italiana La dama velata, che vedeva nel cast appunto la Leone, ma anche Lino Guanciale. Non ve la ricordate probabilmente perché non l’avete riconosciuta non avendo in questa fiction propriamente l’aspetto di femme fatale che caratterizza invece il suo ruolo nella serie televisiva La Casa di Carta, che è giunta alla quinta e conclusiva stagione. Per questo abbiamo deciso di rinfrescarvi la memoria con questa foto di scena.

Ma quello che in tanti fan si domandano è soltanto una cosa: la bella Ursula Corbero, che appunto è amatissima dal pubblico per La Casa di Carta e c’è chi sottolinea di guardare la serie tv solo per la sua presenza, è fidanzata? Non conosciamo la reale situazione sentimentale della giovane attrice, anche se lei nelle scorse ore un amore ha dichiarato di averlo: infatti ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram un breve video della sua Lolita. “Post d’amore per Lolita”, ha scritto semplicemente. Il tenerissimo video è stato molto apprezzato da tantissimi fan.

The post Ursula Corbero, Tokyo di La Casa di Carta innamorata: ecco di chi appeared first on Ck12 Giornale.