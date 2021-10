“torno-a-casa”.-a-pochi-minuti-dalla-diretta,-la-venier-getta-nel-panico-i-telespettatori:-il-colpo-di-scena-a-domenica-in

Versione ridotta quella di Domenica In. La trasmissione in onda su Rai 1 condotta da Mara Venier sarà trasmessa dalle 14 alle 14.45. Un caso del tutto eccezionale. Nulla di preoccupante però. La Venier infatti lascerà spazio a Italia-Belgio, la partita valida per il terzo posto della Nations League. Ad annunciarlo la stessa conduttrice che ha mandato i telespettatori in confusione: “Buongiorno amici – scrive la Venier – oggi Domenica In inizia alle 14 e termina alle 14.45. Alle 15 ci sarà la partita dell’Italia, io torno a casa e cucino. Che cucino? Non so. Che mi consigliate? Stasera cenetta con amiche”.

Un po’ di meritato riposo quello del volto di Viale Mazzini che riesce così a dedicarsi anche alla casa e all’hobby che più le piace. Per la Venier non c’è mai pausa e in questi mesi si rincorrono voci su un suo addio al programma domenicale. Chissà se sia solo una voce o meno.

Andrà invece in onda al solito orario Da noi… A ruota libera. Tra gli ospiti che dalle 17.20 faranno compagnia a Francesca Fialdini Neri Marcoré, Bianca Guaccero, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni e Giovanni Caccamo, che si racconteranno tra successi e fallimenti del loro lavoro.