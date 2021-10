“la-trincea-con-immondizia-e-monopattini”.-protesta-a-roma,-le-barricate-alternative-dei-manifestanti-no-green-pass

Va avanti a Roma la protesta dei no vax e no green pass. I manifestanti sono scesi in piazza per dire no all’introduzione dell’obbligo di green pass sul posto di lavoro a partire da venerdì 15 ottobre. Il tema, al centro del dibattito a In Onda su La7, sta preoccupando molti e ha richiesto pure un massiccio intervento da parte delle forze dell’ordine. Nelle immagini andate in onda durante la trasmissione di David Parenzo e Concita De Gregorio si vedono i manifestanti intenti a proteggersi con delle barricate particolari.

“Una trincea di monopattini e immondizia”, ha fatto notare Parenzo in studio. I manifestanti hanno provato a tenere lontano la polizia proprio con dei “muri” messi su con buste della spazzatura e monopattini. Le barricate sono state comunque smontate dalle forze dell’ordine appena possibile. I militari sono stati costretti a intervenire anche con un idrante per far allontanare i più violenti.

Particolare scalpore, poi, ha suscitato l’assalto di questo pomeriggio alla sede della Cgil a Roma. Durante la protesta non autorizzata a Piazza del Popolo, infatti, un corteo di manifestanti si è diretto sotto la sede romana della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. E lì migliaia di persone hanno urlato cori del tipo: “Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente”, “Landini dimettiti”.