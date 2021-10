“Diversità”. Delirio di British Airways in nome del politicamente corretto: le hostess costrette a questo

Il politicamente corretto travolge la compagnia aerea British Airways. La società ha infatti consigliati a piloti ed equipaggio di smettere di pronunciare la famosa frase “signore e signori”. Al contrario a bordo verranno usati solo nomi con termini neutri. Il motivo? “Assicurare che tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi al fine di celebrare diversità e l’inclusione”, ha detto la compagnia.

Una scelta arrivata dopo la decisione di Lufthansa, di EasyJet e Air Canada nel 2019. Già nel 2018, la Quantas ha lanciato la sua iniziativa “Spirit of Inclusion” in cui il personale è stato incoraggiato ad astenersi dall’utilizzare termini specifici di genere. “La diversità per noi non è una frase vuota, da ora vogliamo esprimere la nostra attenzione al linguaggio”, aveva ammesso Anja Stenger, la portavoce della compagnia tedesca.

La British Aiways prosegue la propria battaglia per l’inclusione, così come affermato da un dipendente: “Celebriamo la diversità e l’inclusione e ci impegniamo a garantire che tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi”. D’ora in poi dunque ci sarà un nuovo saluto. L’ennesima esagerazione in nome del troppo inflazionato politicamente corretto. E chissà come risponderanno le compagnie italiane.