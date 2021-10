“Cosa ci fa il Papa lì?”. Disastro in regia, al posto del Gf Vip… in diretta, queste immagini scioccanti | Guarda

Attimi di grande ilarità e stupore tra gli appassionati del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A un certo punto si è infatti verificato un anomalo problema in regia sul canale Mediaset Extra, dove è possibile seguire in diretta e 24 ore su 24 la vita dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. All’improvviso, però, le immagini sono saltate e sono state trasmesse per sbaglio quelle relative a una conferenza di Papa Francesco.

Ovviamente la regia ha subito posto rimedio all’errore, ma è soltanto l’ultimo verificatosi in queste prime settimane del Gf Vip: d’altronde non essendoci mai differita, la regia è chiamata a un lavoro durissimo e senza sosta, dato che deve seguire tante persone diverse in giro per la casa. E così stavolta è toccato a Papa Francesco interrompere la diretta del reality di Canale 5, mentre nei giorni scorsi si erano già verificati due episodi curiosi.

Recentemente erano state trasmesse per sbaglio alcune immagini di Jo Squillo mentre si trovava in confessionale, dove in teoria i telespettatori non possono vedere nulla, se non quello che poi viene mostrato nei daytime. Prima ancora, invece, si era verificato un involontario collegamento con una ospite di Fuori dal Coro, il talk politico di Mario Giordano che va in onda su Rete4.