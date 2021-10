Chi è Federico Lauri: l’hair stylist famosissimo partecipa a Ballando con le Stelle

Chi è la celebrità Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, l’hair stylist più alla moda ma anche caro che c’è in Italia.

Federico Lauri è conosciuto nel mondo dello spettacolo come Federico Fashion Style, (@federico_fashion_style) ha debuttato in tv con il programma in onda su Discovery+ e Real Time “Il Salone delle Meraviglie“, un ducu-reality che racconta il lavoro quotidiano nel salone e, soprattutto, come l’hair stylist ed il suo staff cercano di soddisfare tutte le richieste delle clienti. Ora sarà uno dei concorrenti ufficiali del programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle“.

Chi è Federico Fashion Style?

Nato ad Anzio, in provincia di Roma il 5 ottobre 1989, ed inizia a coltivare la passione del creare acconciature alle bambole quando aveva soltanto 5 anni. A 13 anni quando inizia a lavorare da un barbiere, senza stipendio, facendo all’inizio solo lo shampoo ai clienti e imparando. Poco dopo lascia gli studi e con il tempo ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si allargato fino a Milano e Sardegna. Recentemente Federico Fashion Style ha aperto un salone in piazza di Spagna e un sesto a Napoli, il suo sogno però è averne uno a Dubai.

La vita privata

Sul versante della vita privata, Federico Lauri è sposato con Letizia, anche lei originaria di Anzio, dove è nata il 30 settembre 1990. I due hanno la passione per la moda e si sono conosciuti da piccoli, quando lei aveva 17 anni e lui 18. Nel 2013 si sono fidanzati e due anni dopo hanno iniziato a convivere. I due hanno una bellissima figlia di nome Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite l’inseminazione artificiale. In un’intervista ha raccontato che lavoro proprio per donare alla sua piccola Sophie il miglior futuro possibile, infatti passa almeno 15 ore al giorno, nel suo salone, tra clienti o contabilità.

Sabato 16 ottobre Federico Fashion Style abbandonerà i suoi strumenti da hair stylist per mostrare le sue doti da ballerino a “Ballando con le Stelle” in diretta su Rai 1. La ballerina professionista che accompagnerà Federico sarà Anastasia Kuzmina.

