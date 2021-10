Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore: chi è, carriera e curiosità

Cosa sapere su Bianca Gascoigne, modella e figlia dell’ex calciatore Paul: chi è, carriera e curiosità, protagonista a Ballando con le Stelle.

Tra i protagonisti della nuova stagione di Ballando con le Stelle, una certa curiosità la sta destando la presenza di una modella inglese che per la prima volta partecipa a un talent show italiano, dopo aver tentato l’esperienza di talent e reality in patria. Stiamo parlando di Bianca Gascoigne, classe 1986 e sicuramente il cognome della giovane donna a molti ricorderà qualcosa e non si sbagliano.

Nata Bianca Failes il 28 ottobre 1986, la giovane donna è infatti la figlia del noto personaggio televisivo Sheryl Gascoigne, Failes il suo cognome da nubile, nonché figlia adottiva dell’ex calciatore Paul Gascoigne, il quale ha giocato in Italia indossando la maglia della Lazio nella prima metà degli anni Novanta. La figlia adottiva di ‘Gazza’ ha un fratello Mason e un fratellastro Regan Gascoigne.

Chi è Bianca Gascoigne: pronta a conquistare Ballando con le Stelle

“Sicuramente mi sento come se fossi tornata a scuola facendo del mio meglio per imparare l’italiano”, queste le parole della giovane modella per lanciare la sua avventura all’interno del programma Ballando con le Stelle, la cui nuova edizione prende il via il 16 ottobre e che come sempre sarà condotto da Milly Carlucci. Ma come detto, Bianca Gascoigne ha avuto altre esperienze all’interno del mondo dei talent e dei reality show. Nel settembre 2006, è apparsa sulla copertina di Loaded e nel gennaio successivo è arrivata sulla copertina di Nuts. L’estate dell’anno dopo, è apparsa sulla copertina di Zoo Weekly. È apparsa anche su Maxim, FHM e numerosi giornali scandalistici.

Sempre nel 2006, ha vinto il reality show di ITV Love Island, ambientato alle Fiji. Nel luglio 2008, ha gareggiato contro la modella glamour Danielle Lloyd nello show televisivo Gladiators, in una puntata speciale tra celebrità e i proventi della sua vincita sono andati a un ente di beneficenza contro la violenza domestica. Diverse le sue apparizioni in quegli anni come conduttrice tv. Nel 2010 ha preso parte al Celebrity Coach Trip con la sua amica Imogen Thomas.

Nel 2012, Bianca Gascoigne ha fatto il provino per la nona serie di X Factor; ha cantato la canzone di Mary J. Blige “I’m Goin ‘Down”, ma è stata scartata e giudicata mediocre. Nel 2017, è apparsa in Celebrity Big Brother 19, arrivando alla votazione finale del Day 32 e classificandosi sesta. La figlia adottiva di Paul Gascoigne è attiva sui social network e ha un profilo Instagram aggiornato seguito da oltre 300mila follower.

