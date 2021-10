Alvise Rigo, il rugbista a Ballando con le Stelle: ecco cosa c’è da sapere

Uno dei personaggi più attesi per l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle è Alvise Rigo. Scopriamo qualcosa in più sull’ex rugbista della nazionale italiana.

Insieme a Fabio Galante promette di essere una delle attrazioni principali, lato maschile, dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle il classico talent show autunnale di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Parliamo di Alvise Rigo, veneziano, 29 anni lo scorso 12 dicembre, ex rugbista, si è ritirato durante la stagione 2019-2020, quella interrotta dal lockdown, quando giocava con il Valsugana Rugby, ed ora concorrente, dato tra i papabili per la vittoria finale dello show.

Chi è Alvise Rigo il rugbista di Ballando con le Stelle

Il rugby per Rigo per diversi anni è stato davvero tutto. Dopo il diploma si è trasferito a Padova dove ha portato avanti in contemporanea gli studi di mediazione linguistica e la passione per il rugby militando nel CUS Padova. Ha esordito in Serie A, l’attuale Top 10, indossando la maglia del Mogliano. Da li una carriera professionistica breve, ma molto intensa, passata per le maglie della Lazio Rubgy, del Petrarca Padova e del Valsugana.

La grande occasione di passare ad una delle franchigie del Pro 14, Benetton Treviso o Zebre Parma, è passata più volte. Ma Alvise Rigo ha preferito mantenere una dimensione nazionale per portare avanti le altre passioni della sua vita. Oltre che allo studio.

Terminata la carriera si è trasferito a Milano dove ha intrapreso la carriera di indossatore, modello e bartrender ed occasionalmente quella del buttafuori in diversi locali molto trend del capoluogo lombardo. E’ stato anche addetto alla security personale di personaggi famosi come la modella Kendall Jenner ed Antonella Clerici. Per un periodo, Alvise Rigo, ha condiviso l’appartamento con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zelletta.

Sulla sua situazione sentimentale si sa davvero poco. O meglio si sa che è single, per sua stessa ammissione e che prima di smettere con il rugby giocato ha avuto una storia molto importante ma che, però, è finita male. Il resto è tutta storia da scrivere a partire da questa nuova esperienza che non mancherà di farlo conoscere al grande pubblico.

