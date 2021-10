“abbiamo-litigato”.-attimi-di-tensione-tra-le-veline,-il-retroscena-privatissimo-sul-dietro-le-quinte

Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le nuove Veline di Striscia la Notizia. Nonostante una sia bionda e l’altra sia mora, le due hanno parecchio in comune. Oltre a essere ballerine professioniste, le due hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Un’avventura che condividono e che sicuramente ha rinforzato la loro amicizia. A raccontare il rapporto tra le due è Talisa che su Tele Sette racconta:

“Giulia è una sorella. Abbiamo riso, litigato, fatto pace. È un punto di riferimento e questo viaggio è più bello fatto insieme”. La bionda del tg satirico di Canale 5 ha viaggiato il mondo, ma qualcosa l’ha riportata in Italia. Una questione di “destino” le piace definirla: “È stato il destino a chiamarmi, me lo sentivo. Tengo molto a tutte le esperienze che ho fatto in America. Ma l’Italia è sempre stata nel mio cuore. E ogni volta che venivo per le vacanze sentivo una bella connessione”.

Rispetto al debutto al talent la Ravagnani non è solo cresciuta. Guardando infatti i suoi scatti su Instagram si può vedere quella che è una vera e propria trasformazione: Talisa ha cambiato colore di capelli. Da biondo scuro, suo naturale, al biondo con punte chiarissime. Insomma, un look perfetto per Striscia.