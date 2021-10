“sembra-un-film-p***o”,-francesca-cipriani-scatenata-al-gf-vip

Nella puntata del Gf Vip 6 di venerdì 8 ottobre Francesca Cipriani ne ha combinato un’altra delle sue, scatenando l’ilarità del pubblico e della rete: ecco cosa è successo.

Francesca Cipriani continua a restare la protagonista indiscussa dei social sotto l’hashtag #gfvip. Se la settimana scorsa era diventato virale il video del suo incontro con il fidanzato Alessandro Rossi, nella puntata di venerdì 8 ottobre l’esuberante concorrente ha fatto una “scenetta” che probabilmente resterà negli annali della popolare trasmissione, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Anche questa volta Francesca Cipriani ha perso la testa a causa della sua dolce metà.

Gf Vip, Francesca Cipriani rompe una porta della casa

Durante la diretta è emerso ancora una volta tutto l’amore di Francesca Cipriani per il suo fidanzato Alessandro. Alfonso Signorini si era voluto prendere un po’ gioco di lei: “Forse non è poi così lontano da te”, le aveva detto facendole capire che potesse essere dentro la casa per un’altra sorpresa. A quel punto l’innamoratissima concorrente ha iniziato a scatenarsi correndo in giro senza una meta per trovarlo, fino a quando non è andata in tilt.

A causa dell’eccessiva foga, nel tentativo di aprire una porta ben chiusa l’ha scardinata. “No per carità ma che fai, ma sei fuori?!” le ha detto il conduttore sorpreso. Subito ha però voltato pagina e l’ha invitata a entrare nella cosiddetta “Nave dell’amore” per cercare meglio il fidanzato. E nel tentativo di aprire un’altra porta, per lo sforzo ha iniziato a fare dei versi abbastanza ambigui. “Ma sembra un film porno!”, ha replicato imbarazzato Alfonso Signorini tra gli applausi del pubblico. Alla fine, nel corso della serata, la travolgente concorrente è riuscita a rivedere Alessandro, anche se solo attraverso l’occhio della casa.

