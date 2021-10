“Non voglio averci rapporti”. Fausto Desalu a Verissimo picchia duro sul papà: l’impensabile dramma

“Non voglio averci rapporti”: Fausto Desalu, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, è molto netto quando parla di suo padre. Il corridore, che ha conquistato l’oro nella staffetta 4×100 a Tokyo, ha parlato del suo passato ma anche di ciò che si aspetta dal futuro. “Negli anni più importanti non c’era, quindi non mi viene questa voglia di cercarlo, di chiedermi perché se ne sia andato – ha detto riferendosi al papà -. Mi bastava vedere tutti i giorni mia mamma tornare dal lavoro stanca e triste per capire che non mi serviva il suo aiuto”.

In una lunga ed emozionante intervista, Desalu si è aperto sul rapporto attuale col papà, che lo ha abbandonato quando lui aveva due anni. Pur confessando di non voler avere nessun rapporto con lui, ha anche detto: “Lo perdono. Non me la sento di incolparlo, è comunque mio padre”. In un secondo momento, il campione olimpionico ha fatto una dichiarazione d’amore alla mamma Veronica, anche lei ospite del salotto di Silvia Toffanin.

La promessa di Desalu è quella di “diventare una leggenda dell’atletica, perché voglio che il mio nome rimanga impresso nella storia. Mia mamma, che ringrazio infinitamente, mi ha trasmesso valori e grazie ai suoi no sono diventato più maturo: queste vittorie sono anche frutto dei sacrifici di mia mamma e a lei sono sempre rivolti i miei grazie”.