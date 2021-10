laura-torrisi,-lacrime-a-verissimo:-“inciampata-in-un-sogno”

L’attrice Laura Torrisi si commuove in studio da Silvia Toffanin, lacrime a Verissimo: “Inciampata in un sogno”.

La malattia ma non solo sono stati i temi al centro dell’intervista che Laura Torrisi ha rilasciato a ‘Verissimo’, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni non ha vissuto un periodo semplice: infatti combatte contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero, che è una forma di fibroma uterino. Sono patologie croniche che la donna ha ammesso di avere tempo fa. E che l’hanno costretta al ricovero.

Per combattere la malattia, la donna ha avuto bisogno del sostegno di molte persone e sicuramente la nascita di Martina, la figlia che oggi ha undici anni l’ha aiutata molto. Grazie al supporto del suo ex marito Leonardo Pieraccioni, afferma di aver trovato la forza per andare avanti e non cadere nella depressione. Ma ha anche avuto bisogno di un supporto psicologico, di fronte alle sue fragilità.

Le lacrime di Laura Torrisi a Verissimo: cosa è accaduto alla donna

Il racconto della sua malattia, dunque, al centro dell’intervista rilasciata oggi a Silvia Toffanin, ma non solo. Perché Laura Torrisi non riesce a trattenere le lacrime quando deve parlare della figlia Martina. La bambina è nata dalla relazione con Leonardo Pieraccioni, che è finita diverso tempo fa, ma proprio grazie alla figlia il regista e l’attrice si sono ritrovati e hanno avuto la possibilità di riallacciare un bel rapporto. E Pieraccioni pubblica diverse foto della bambina sui social.

In molti, sottolineano come la bambina sia proprio uguale a Laura Torrisi: “Bellissima Martina, come la mamma”, uno dei tanti commenti che è apparso sui social network. Intanto, in studio Silvia Toffanin lascia partire un breve video con le immagini della bambina, che oggi ha appunto 11 anni, e quelle immagini commuovono la donna. La Torrisi infatti piange in studio per la luce dei suoi occhi, la figlia che ama tantissimo.

