“Io torno al lavoro, tu non so”. Bruganelli contro Volpe, drammatica rissa in diretta: viene giù il GfVip

Se le suonano, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e l’impressione è che non sia solo “per copione”. Ormai è chiaro: al Grande Fratello Vip lo spettacolo lo danno le opinioniste, più che i vipponi un po’ moscetti chiusi nella casa. E Alfonso Signorini gongola, non tentando nemmeno per sogno di frenare le scintille tra le sue due “spalle”.

Tutto è cominciato la scorsa settimana con la foto-provocazione della Bruganelli insieme a Giancarlo Magalli, il nemico giurato della Volpe fin dai tempi de I fatti vostri. E da quella foto si riparte, con una coda molto, molto velenosa. Alla moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice e produttrice, scappa una frase che è un po’ una coltellata per la Volpe: “Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa…”.

E dire che a inizio puntata era stata proprio la Bruganelli a non voler tornare sull’argomento, per poi esplodere contro Adriana: “Il fatto che lei continui a parlarne da due settimane ha reso questa foto più famosa del normale. Prima di parlare di solidarietà tra donne, pensaci. Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa. Non mi interessa quello che dici, hai perso credibilità ai miei occhi. Hai chiuso”.

“Stai girando la frittata – ribatte la Volpe, che due edizioni fa era al GfVip come concorrente -. Nel momento in cui una persona sostiene una tesi (quella di una foto non premeditata, ndr), giura, e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti vengono e chiedono una reazione. Ho detto quello pensavo, ma adesso abbiamo superato il limito, adesso basta. La verità vine a galla”. Ma l’ultima parola è della Bruganelli: “Anche qualcos’altro viene a galla“. Noblesse oblige.