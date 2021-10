cinque-azzurri-fra-i-30-candidati-al-pallone-d’oro

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sono cinque i calciatori della Nazionale azzurra campione d’Europa, presenti nella lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2021 resi noti oggi da France Football. Si tratta del capitano dell’Italia e della Nazionale, Giorgio Chiellini, del suo compagno di mille battaglie (in azzurro e in bianconero) Leonardo Bonucci, del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, del portiere del PSG (da poco andato via dal Milan) Gigio Donnarumma e del regista del Chelsea Jorginho. Non c’erano giocatori italiani tra i candidati dal 2017: zero i nominati “tricolori” nel 2018 e nel 2019; mentre nel 2020 la premiazione è stata annullata. Per gli azzurri non c’erano numeri così rilevanti dal 2007, quando risultavano fra i candidati sette italiani su 50 candidati. Pure nel 2006, l’anno dell’ultimo Mondiale vinto dall’Italia, 7 gli azzurri, fra i quali il vincitore del Pallone d’Oro: capitan Fabio Cannavaro.

Ben rappresentata la Serie A anche dagli stranieri. Presenti nell’elenco dei papabili vincitori l’interista Lautaro Martinez, il milanista Simon Kjaer e gli ex Cristiano Ronaldo (prima Juve e poi Manchester United) e Romelu Lukaku (prima Inter e ora Chelsea). E’ la Premier League il campionato più gettonato: compresi Ronaldo e Lukaku, sono 14 i giocatori candidati al Pallone d’Oro che giocano nel massimo campionato inglese (5 Chelsea, 5 Manchester City, 2 United, uno Liverpool e uno Tottenham). L’erede di Leo Messi, vincitore nel 2019, sarà “incoronato” a Parigi il 29 novembre. Questo l’elenco completo (in ordine alfabetico): Cesar Azpilicueta, Nicolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Kevin De Bruyne, Gigio Donnarumma, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Leo Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez.

(ITALPRESS).