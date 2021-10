“una-trasmissione-voluta-dal-cav”:-la-brambilla-torna-con-“dalla-parte-degli-animali”-su-rete4

Finalmente ritorna l’appuntamento con la trasmissione ideata e condotta dall’onorevoleMichela Vittoria Brambilla, “Dalla parte degli animali”. La nuova edizione sta per andare in onda su Rete4, la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4. Tante novità e nuove storie, mancano poche ore dalla messa in onda e abbiamo avuto il piacere fare quattro chiacchiere con l’ideatrice e conduttrice del programma, proprio mentre era intenta a cure alcuni degli animali ospiti del Centro recupero animali selvatici “Stella del Nord”.

Buongiorno Onorevole Brambilla, ci racconti delle novità della nuova edizione di “Dalla parte degli animali”?

“È tutto pronto e manca poco alla messa in onda della quinta stagione. È una grande soddisfazione vedere dov’è arrivato questo programma durante questi anni. Da parte mia è doverosa una precisazione: questa trasmissione è stata scritta e fortemente voluta dal Presidente Silvio Berlusconi, nel 2017. Il Cavaliere ha un legame profondo con gli animali e con questo programma ha voluto, attraverso la televisione, entrare nelle case degli Italiani e conquistare le famiglie, sensibilizzandole alla cura e alla tutela dei nostri amici a quattrozampe. Soprattutto, da sempre si batte affinché si adottino i cani, per toglierli dai canili e dargli una famiglia. Questa edizione è ricca di novità, ai nostri telespettatori apriamo le porte del meraviglioso mondo degli animali selvatici. Attenzione: non perché abbiano bisogno di trovare una casa, vivono liberamente tra i boschi e le campagne, ma spesso sono trascurati e a volte, ingiustamente, perseguitati”.

Ci racconti meglio.

“Qualche minuto fa, mentre l’ho fatta attendere, ha potuto ascoltare mentre stavo medicando un’aquila. Ecco, qui al Centro recupero animali selvatici “Stella del Nord”, ci occupiamo di salare e rieducare per restituire al loro habitat naturale tutti quegli animali selvatici che necessitano di cure, che sono stati recuperati e portati da noi”.

Qual è lo spazio che questo tema occuperà durante la trasmissione?

“Per accostarsi al mondo degli animali del bosco, in ogni puntata i sarà Stella, una bambina di sette anni che racconterà la storia di un animale salvato e lo farà, anche in maniera un po’ provocatoria. Proprio per dimostrare che questi animali hanno gli stessi diritti e meritano lo stesso rispetto di quelli domestici”.

Mentre, le altre rubriche come sono organizzate?

“A cura di Lucky, è il nuovo appuntamento, un SOS animali. In ogni puntata, saranno ospitati gli appelli delle famiglie che hanno perso l’amico animale e useranno lo spazio dedicato dalla trasmissione per poterlo ritrovare. Ancora, l’educatrice Susanna, con i suoi simpatici tutorial ci spiegherà come insegnare le “buone maniere”, anche ai quattrozampe più indisciplinati. Naturalmente avremo tanti ospiti e come ogni anno, “Dalla parte degli animali” non solo sostiene i nostri amici, ma conquista e sensibilizza a voler bene a loro e al nostro pianeta”.

Come riesce a conciliare l’impegno e le cure per gli animali e il resto della giornata?

“C’è abbastanza caos e tanta allegria. Gli animali fanno parte delle mie giornate ed essendo presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA). Spesso capita che debba prendermi cura di animali, che vertono in condizioni critiche o, particolari. Insomma, ricevo richieste e nuovi ingressi da tutte le parti d’Italia, ma con amore le assicuro, che si riesce a fare tutto, sono in grado di dare un’energia e una carica unica”.

C’è un sogno nel cassetto che desidera realizzare?

“Ho una grande fortuna, ricoprire anche la carica da Onorevole mi ha permesso di fare tanto e siamo a un buon punto di sensibilizzazione, dove tanti hanno compreso l’importanza di adottare gli animali dai canili, di non abbandonarli e di dare loro tanto affetto. Ora, il mio desiderio è quello di superare lo “specismo”, ovvero di sensibilizzare il pubblico e tutti a convivere bene con tutti gli animali, a non temerli e non fargli del male”.