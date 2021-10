Prima così, poi il nudo integrale. Giulia Provvedi oltre la censura: la foto che sconvolge | Guarda

Mamma mia, le Donatella. Uno tsunami sexy, sui social, dove si mostrano letteralmente senza veli. Scatti mozzafiato, in particolare della biondissima Giulia Provvedi, in posa senza alcun tipo di vestito a coprirla, in un trionfo di malizia che ha ben pochi precedenti. Insomma, scatti ad altissimo tasso erotico.

Poi c’è anche Silvia Provvedi, che i vestiti non se li toglie, ma in quanto a sex-appeal non ha nulla da invidiare a nessuna. Belle da togliere il fiato, le Provvedi, che si mostrano in costume, in lingerie o… come mamma le ha fatte.

Giulia è più “spinta”, Silvia meno disinibita. Insomma, gemelle diverse, nello spirito più che altro, poiché sono quasi due gocce d’acqua. Un duo esplosivo che nelle ultime ore, su Instagram, sta letteralmente regalando spettacolo. E le foto in questo articolo stanno lì a dimostrarlo…