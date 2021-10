nicola-pisu,-miriana-trevisan:-“sei-coraggioso”,-ecco-cosa-ha-detto

Nicola Pisu, si è confidato con Miriana Trevisan il concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo lato tenero e vero nella casa più spiata d’Italia.

Il concorrente ha confessato a Miriana Trevisan che le piace tanto Soleil Sorge e vorrebbe provare a baciarla, ha dichiarato di avere i suoi tempi e di essere una persona cristallina.

Ribadisce il fatto che non riesce a cambiare e rispettare i tempi televisivi recitando una parte, dopo qualche giorno ha dovuto calare la maschera e mostrare al pubblico la sua vera indole.

Miriana Trevisan ha apprezzato con molto rispetto questo suo lato dolce e romantico, ha accettato il suo modo di essere per poi ascoltare con attenzione la sua confessione.

Più di una volta la concorrente ha cercato di rassicurare l’innamorato dicendogli di rimanere così com’è per via del fatto che non è possibile seguire i ritmi televisivi, e non deve forzarsi di essere una persona che non è.

Dopo Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti, adesso è la volta del concorrente, il quale ha confessato di essere molto interessato alla bella influencer italo americana, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto nella casa del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu, non riesce a fingere nella casa e Miriana lo ritiene un uomo coraggioso dei suoi sentimenti

Durante le settimane precedenti il concorrente si è confidato con Davide Silvestri, dichiarando che prova qualcosa per Soleil, è fermamente convito di voler intraprendere una relazione con Soleil.

Sente dentro di sé qualcosa di inaspettato e al tempo stesso profondo, non vuole rimanere in una situazione di stallo, non ha dichiarato di essere innamorato, però ha ammesso al suo compagno d’avventura di gradire molto la presenza dell’influencer italo americana.

Il gieffino ha dichiarato di volerla baciare, quando sta con lei si sente bene, non vorrebbe fare mosse affrettate, ci sono state diverse occasioni in cui avrebbe potuto dichiarare i suoi sentimenti, ma purtroppo il microfono limita e trattiene certi pensieri.

Il concorrente non si sente libero di esprimere tutto sé stesso, non è convinto di piacerle e di essere ricambiato, a volte pensa che non ci sia interesse da parte di Soleil.

Subito dopo Davide Silvestri gli ha consigliato di andarci con calma step dopo step, proprio perché l’influencer potrebbe sapere e conoscere già le sue reali intenzioni e sentimenti.

Gli ha anche consigliano di non esagerare nei gesti o negli atteggiamenti, prima di provare a baciarla deve essere sicuro che lei non si tiri indietro una volta fatto il primo passo, e questa valutazione spetta all’innamorato. Davide è stato molto chiaro nei suoi confronti, dicendogli di aspettare a baciarla per riuscire a capire cosa pensa la bella influencer dei suoi sentimenti.

