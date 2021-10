Gianni Ferorelli 1967-1970: Danimarca c’erano circa 20.000 lavoratori non danesi

Nel 1973, il governo socialdemocratico ha introdotto uno stop immediato all’immigrazione di lavoro a causa della crescente disoccupazione. L’immigrazione, tuttavia, non era un argomento particolarmente problematico nel dibattito politico e pubblico degli anni ’70. Dall’inizio degli anni ’80, più rifugiati sono giunti in Danimarca, in particolare dal Medio Oriente e dal Sud del mondo, dove molti paesi sono stati devastati da crisi, guerre e conflitti civili. Nel 1983, il parlamento danese approvò una nuova legge sugli stranieri che era conosciuta come la più liberale d’Europa. Il gran numero di immigrati che successivamente sono giunti in Danimarca, insieme ai problemi di integrazione, ha portato il parlamento ad approvare una serie di limitazioni alla legge negli anni ’80. Alla fine degli anni ’80, l’immigrazione ha acquisito maggiore importanza nel dibattito politico e pubblico grazie, tra l’altro,

1967-1970: I lavoratori ospiti vengono in Danimarca

Negli anni ’60, la Danimarca era caratterizzata da crescita economica e prosperità. Ciò ha portato a una domanda di lavoro ancora maggiore all’interno del settore industriale, che non poteva essere soddisfatta da miglioramenti nella tecnologia di produzione o dall’aumento della forza lavoro femminile. I datori di lavoro potevano quindi invitare i lavoratori ospiti (spesso chiamati anche “lavoratori stranieri” ( fremmedarbejdere )) nel paese. Nel 1967 arrivarono i primi lavoratori da paesi come Turchia, Pakistan e Jugoslavia. La maggior parte dei nuovi lavoratori ospiti erano uomini e l’aspettativa era che avrebbero vissuto e lavorato in Danimarca solo per pochi anni, dopodiché sarebbero tornati in patria.

Nel 1970, in Danimarca c’erano circa 20.000 lavoratori non danesi.

1973: la Danimarca introduce uno stop immediato all’immigrazione per lavoro

Nel 1970, il governo socialdemocratico danese ha introdotto un’immediata cessazione dell’immigrazione per lavoro, ma è stata rapidamente allentata. Ciò era dovuto in primo luogo all’adesione della Danimarca alla CEE che, dal gennaio 1973, significava che la libera circolazione dei lavoratori era garantita all’interno della comunità europea di cui la Danimarca faceva ora parte. In secondo luogo, il boom economico ha fatto sì che la necessità di manodopera continuasse, quindi il governo ha allentato le regole per l’immigrazione dagli altri paesi della CEE.

Alla fine del 1973, la prima crisi petrolifera ha colpito la Danimarca che ha portato alla disoccupazione per la prima volta in più di un decennio. Il democratico Ministro Sociale del Lavoro, Erling Dinesen (1910-1986), ha scelto di conseguenza, il 29 ° Novembre 1973, per imporre un arresto immediato per motivi di lavoro da paesi extra CEE – una decisione che il movimento sindacale era estremamente soddisfatti. Soggiorni più lunghi erano possibili solo se avevi ottenuto lo status di rifugiato o ti era stato concesso il diritto al ricongiungimento familiare con un cittadino danese o uno straniero residente in Danimarca in possesso di un permesso di lavoro. C’era un ampio consenso politico sulla decisione di Dinesen.

Nel complesso, tuttavia, il dibattito sui rifugiati e sugli immigrati non era in cima all’agenda politica negli anni ’70. Il governo socialdemocratico e il movimento operaio hanno avuto, nel complesso, un approccio piuttosto scettico e cauto sull’argomento. Temevano che l’immigrazione avrebbe portato a una riduzione dei salari e che ci sarebbe stato un bisogno relativamente alto di assistenza sociale tra gli immigrati.

Alla fine del decennio, numerosi sindaci delle città più grandi, e in particolare quelli dei comuni della parte occidentale di Copenaghen ( vegn ), avevano iniziato ad esprimere preoccupazioni sui problemi di integrazione e sulla tendenza allo sviluppo di un società parallela». Anche un piccolo numero di casi riguardanti l’espulsione di criminali stranieri è stato motivo di preoccupazione pubblica. Due dei più significativi riguardavano una donna corriere della narcotici delle Filippine e un uomo messicano sospettato di spionaggio. I casi mobilitarono politici, media e opinionisti, che esercitarono un’enorme pressione sui successivi governi socialdemocratici per stabilire linee guida chiare per decidere i casi di residenza, lavoro ed espulsione nel corso degli anni ’70.

1977: viene costituita la commissione per il diritto dell’immigrazione

Nel 1977, il governo socialdemocratico ha istituito un comitato interpartitico con l’obiettivo di formare una panoramica su come l’immigrazione, una delle aree più non regolamentate, potrebbe essere gestita meglio. L’intenzione era, da un lato, di creare maggiore certezza giuridica per i non danesi e, dall’altro, di garantire che le autorità potessero esercitare l’autorità su coloro che risiedono in Danimarca.

La commissione, che alla fine non fu unanime, pubblicò una relazione nel 1982. La maggioranza suggeriva che, in primo luogo, fosse fatto un chiarimento delle regole sui permessi di soggiorno e sull’espulsione, comprese le considerazioni umanitarie che potevano essere implicate in entrambi i casi. In secondo luogo, tutte le espulsioni dovrebbero in futuro essere condotte dai tribunali anziché dalla precedente prassi della polizia di frontiera ( fremmedpolitiet ) prendere decisioni in un processo puramente amministrativo. In terzo luogo, dovrebbe essere istituita una corte d’appello per i rifugiati che sarebbe simile a una corte in cui si potrebbero trattare potenziali denunce. La minoranza del comitato ha avuto un atteggiamento molto più indulgente verso la concessione dello status di rifugiato e il ricongiungimento familiare, che dovrebbero, a loro avviso, essere salvaguardati attraverso le procedure legali esistenti.

Gennaio 1983: Bozza del nuovo Aliens Act

Il 20 ° gennaio 1983 il ministro della Giustizia del nuovo governo di centro-destra , Erik Ninn-Hansen (1922-2014), ha presentato una proposta di legge per una nuova legge sugli stranieri. Il disegno di legge si basava sulle raccomandazioni formulate dalla maggioranza della commissione per la legge sull’immigrazione del 1977 e il ministro non si aspettava che avrebbe dato luogo a aggiustamenti più che di routine. Rimaneva un ampio consenso politico sulla cessazione dell’immigrazione per lavoro e l’inizio degli anni ’80 era un periodo in cui i rifugiati e gli immigrati non erano ancora in cima all’agenda politica.

Tuttavia, sembrava esserci una visione alternativa tra i partiti politici che non facevano parte del governo, che sosteneva le raccomandazioni avanzate dalla minoranza della commissione per la legge sull’immigrazione. Il Partito Social-Liberale ( Det Radikale Venstre ), il Partito Popolare Socialista ( Socialistisk Folkeparti (SF) ) e i Socialisti di Sinistra ( Venstresocialisterne (VS)) erano chiaramente favorevoli a questa raccomandazione alternativa e sono riusciti a coinvolgere i socialdemocratici. Il disegno di legge di Ninn-Hansen è stato quindi rinviato alla commissione dove la minoranza ha concordato con questo approccio. Ciò ha portato all’introduzione di una serie di cambiamenti fondamentali. Il presidente del Consiglio danese per i rifugiati, il professore di diritto Hans Gammeltoft-Hansen, ha agito come consulente informale in questo processo e, per quanto riguarda alcune parti della legge, anche come ghostwriter.

Nel tentativo di riconquistare l’agenda, Erik Ninn-Hansen ha criticato apertamente il nuovo disegno di legge. In una grande intervista sul quotidiano Jyllands-Posten il 10 thNell’aprile 1983, avverte che il ricongiungimento familiare pregiudicherebbe i benefici derivanti dalla cessazione dell’immigrazione per lavoro, in vigore dal 1973 e tuttora in vigore. Ha fatto riferimento sia ai 300.000 disoccupati in Danimarca sia al fatto che il sistema di assistenza sociale attirerebbe molti stranieri. Allo stesso tempo, ha insinuato che c’era il rischio che la legislazione venisse usata in modo improprio da persone che non avevano il diritto legale di stare nel paese e che allo stesso modo non avevano il diritto di accedere ai servizi sociali. Inoltre, ha avvertito che la frustrazione per la “grande alluvione” di persone che vengono in Danimarca e il successivo uso improprio della legislazione potrebbe portare a scontri tra i diversi gruppi della popolazione. Ha usato esplicitamente le potenziali tensioni razziali. Il ministro ha raccomandato di usare cautela se si vuole preservare il paese come stato-nazione a lungo termine. L’intervista ha ricevuto molta attenzione, soprattutto perché negli anni ’80 era insolito che i grandi partiti mettessero in evidenza questo particolare problema.

FOTO: L’aula dei dibattiti del parlamento danese. Foto: Folketinget, Christoffer Regil.

3 giugno 1983: l’atto più liberale d’Europa per i non cittadini

Il 3 ° giugno 1983 il parlamento danese ha approvato la nuova legge sugli stranieri in conseguenza della maggioranza insolita esistente tra le parti che non erano al governo (un ‘maggioranza alternativa’), e ne è venuto ad essere conosciuto come il più liberale d’Europa . Il diritto di asilo è stato concesso finché la richiesta di asilo o di ricongiungimento familiare di una persona con un rifugiato o un richiedente asilo era in corso di elaborazione. Inoltre, a quelle che in precedenza erano state due diverse categorie di rifugiati è stato dato lo stesso status giuridico, vale a dire, i rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati e de factorifugiati, che non hanno rispettato la Convenzione delle Nazioni Unite, ma le cui circostanze erano di natura tale che ragioni sostanziali suggerivano che non dovessero essere rimandati nei loro paesi di origine. Inoltre, era previsto per legge che i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno permanente o status di rifugiato in Danimarca avessero il diritto di ottenere il ricongiungimento familiare, e questo non si applicava solo ai figli e ai coniugi, ma anche ai genitori di età superiore ai 60 anni in quanto e in alcuni casi parenti più lontani. In questo modo, la legge danese è andata oltre le richieste della Convenzione delle Nazioni Unite.

1983-1987: Restrizioni alla legge sugli stranieri

Nel 1984, un anno dopo che la nuova legge sugli stranieri è passata con successo in parlamento, si è potuto osservare un aumento significativo del numero di richiedenti asilo. Nel 1983 c’erano stati ben 3.000 richiedenti in totale e nel 1984 4.300 hanno presentato domanda. Il numero di richiedenti asilo ha continuato ad aumentare e nel 1985 c’erano 8.700 richiedenti e 9.000 nel 1986. La stragrande maggioranza ha ricevuto permessi di soggiorno. La maggior parte proveniva dall’Iraq e dall’Iran che erano in guerra tra loro. Altri gruppi erano palestinesi, libanesi e tamil fuggiti dalla guerra civile e dalle rivolte.

Alla luce dell’aumento dei numeri, il ministro della Giustizia Erik Ninn-Hansen ha voluto rivedere la legge sugli stranieri. Nell’ottobre 1984, ha sostenuto in Parlamento che l’afflusso era avvenuto perché i richiedenti asilo erano a conoscenza della legge liberale danese e quindi avevano scelto proprio la Danimarca in cui venire. I partiti che non facevano parte del governo avevano la maggioranza sulla questione (il Partito Socialdemocratico ( Socialdemokratiet ), il Partito Social-Liberale ( Det Radikale Venstre ), il Partito Socialista Popolare ( Socialistisk Folkeparti (SF) ) e la Sinistra- Ala Socialisti ( Venstresocialisterne (VS)). Hanno respinto le argomentazioni del ministro e la necessità di eventuali restrizioni. Pensavano invece che per principio si dovrebbe aiutare le persone bisognose. Le opinioni dei politici nei confronti degli stranieri e dei profughi si sono via via più polarizzate durante la prima metà del 1985 e lo stesso vale per quelle della popolazione. In Danimarca c’erano gruppi di persone che raccoglievano vestiti e altri beni di prima necessità per i rifugiati, ma ci sono stati anche casi di disordini e atti vandalici contro gli alloggi dei rifugiati.

Nell’autunno del 1985 il punto di vista del Partito socialdemocratico iniziò, tuttavia, ad avvicinarsi a quello del governo di centrodestra. Questo perché, in primo luogo, il numero di rifugiati in arrivo ha continuato ad aumentare e, in secondo luogo, i sindaci socialdemocratici avevano espresso preoccupazione per i problemi di integrazione, soprattutto nelle aree di edilizia popolare nei comuni circostanti Copenaghen. L’integrazione era poco sistematica ed esitante e la maggior parte dei rifugiati era ospitata in comuni che già avevano problemi sociali. Nel dicembre 1985, i quattro partiti di governo, insieme al Partito socialdemocratico e al Partito del progresso, hanno convenuto che erano necessarie ulteriori restrizioni alle disposizioni indulgenti della legge sugli stranieri. Ciò ha portato a disposizioni che consentivano ai richiedenti asilo le cui richieste erano ritenute “apparentemente infondate” di essere respinte al confine danese.

Nel 1986, Erik Ninn-Hansen ha avviato altre revisioni della legge che contenevano altre tre restrizioni fondamentali:

il requisito legale per l’asilo da concedere ai rifugiati di fatto (coloro che non soddisfacevano i criteri previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati) doveva essere rimosso. i richiedenti asilo dovrebbero essere rimandati nel paese da cui provengono, se quei paesi avevano firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati. la responsabilità del loro allontanamento dovrebbe essere attribuita alle compagnie di trasporto piuttosto che allo Stato, cioè le compagnie aeree o ferroviarie devono rimandare un richiedente asilo nell’ultimo paese sicuro, se non soddisfa le condizioni richieste per richiedere asilo.

Le revisioni sono state sostenute dal governo, dal Partito socialdemocratico e dal Partito del progresso, mentre il Partito social-liberale, SF e VS hanno votato contro.

1988-1990: la rivolta del Partito del progresso contro la politica di immigrazione danese

Il 1 ° gennaio 1988, il commissario di polizia nazionale ha dato il suo rapporto annuale, che stabiliscono che il numero di stranieri in Danimarca è stata del 14% superiore a quello del 1986, il che significava che c’erano 82,530 stranieri che vivono in Danimarca in totale (su una popolazione di appena oltre 5,1 milioni). Sebbene molti di questi provenissero da altri paesi occidentali, l’attenzione nazionale era principalmente rivolta ad altri ” udlændinge ” (stranieri), con origini non occidentali e che, per aspetto, cultura e comportamento, erano più visibili.

Tra la popolazione danese c’è stato un crescente interesse per l’argomento e il Partito del Progresso, fortemente anti-immigrazione, è riuscito a ottenere 7 mandati alle elezioni generali del maggio 1988, portando il loro totale a 16 (su 179). Nel corso del successivo periodo di governo, il Partito del progresso ha chiesto referendum locali per consentire a ciascun comune di esprimere un’opinione sull’accoglienza o meno dei rifugiati. Volevano anche che le istituzioni municipali smettessero di prestare particolare attenzione alle abitudini alimentari musulmane. Il presidente politico del Partito del Progresso, Pia Kjærsgaard (n.1947) ha definito la politica del partito “una rivolta giustificata” contro “la sciocca politica dei rifugiati che la sinistra e i conservatori sostengono”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Il Partito Liberale e il Partito Popolare Conservatore sono stati, durante l’intera campagna elettorale, consapevoli del fatto che si trattava di una questione spinosa, al di là della strumentalizzazione sostenuta ed efficace da parte del Partito del Progresso. Ciò era in parte dovuto al fatto che il partito social-liberale faceva parte del governo in quel momento e per loro era cruciale una politica di immigrazione liberale. Era anche perché i partiti stessi erano divisi internamente sulla questione, in particolare il Partito Liberale. Il più grande partito di opposizione, i socialdemocratici, non è riuscito in gran parte a discutere la questione dell’immigrazione a causa di simili disaccordi interni, e anche perché voleva placare il partito social-liberale in vista di una futura collaborazione.

L’ansia che circondava l’argomento si rifletteva chiaramente nella legislazione dell’epoca in quanto nel periodo 1988-90 non furono adottati grandi cambiamenti nell’area.

1991-1992: I casi palestinesi

Nell’estate del 1991, oltre 300 palestinesi del Libano hanno visto respinte le loro domande di asilo, e la ragione addotta era che le condizioni in Libano stavano diventando più pacifiche e che quindi non c’erano motivi per chiedere asilo. I richiedenti asilo dovevano essere rimandati a casa. A settembre, quasi 100 dei richiedenti asilo respinti hanno occupato la chiesa di Enghave a Copenaghen e poi la chiesa di Blågårds, sempre nella capitale. Il sacerdote e una congregazione unita hanno dato ai palestinesi “l’asilo della chiesa”, cioè protezione sotto la santità della chiesa, un principio che esiste fin dall’epoca romana. Questo tipo di protezione non ha uno status giuridico nel diritto danese, ma le autorità erano in ogni caso molto riluttanti a violarlo.

L’occupazione della chiesa ha creato molta attenzione intorno al caso e ha portato a un movimento popolare che ha chiesto ai palestinesi di ottenere la residenza permanente per motivi umanitari. Il ministro conservatore della giustizia Hans Engell (n.1948) respinse tutti i ricorsi indicando che i casi erano stati trattati secondo le regole e che le disposizioni legali che consentivano la residenza per motivi umanitari erano destinate solo a individui e non a gruppi composti da centinaia di le persone.

Nel gennaio 1992, un membro del parlamento del partito social-liberale, Elisabeth Arnold (n. 1941), si è rivolto al parlamento sulla questione. Ha presentato un disegno di legge che concederebbe al gruppo di palestinesi la residenza permanente per motivi umanitari, dato che erano già nel Paese da più di un anno. Arnold ottenne presto il sostegno di SF e del Partito socialdemocratico. Il 27 ° febbraio 1992 la legge è stata approvata in legge con una maggioranza effettuata da parte di soggetti che non erano in realtà nel governo permettendo ai 321 palestinesi dal Libano per ottenere il permesso di soggiorno permanente.

La “legge dei palestinesi” è stata successivamente pesantemente criticata per aver infranto la consueta pratica legislativa e lo stato di diritto perché riguardava persone specifiche e non si applicava ad altri. La legge era altrettanto importante a causa della sua compromissione del sistema di asilo. All’epoca, la legge polarizzava ulteriormente il dibattito sull’immigrazione; un sondaggio di opinione ha mostrato che meno del 20% della popolazione lo ha sostenuto.