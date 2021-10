Gf Vip 6: Lulù insiste e continua a farsi male: la reazione di Manuel

Gf Vip 6: Lulù non cambia strategia e cerca sempre di convincere Manuel Bortuzzo: il giovane fa di tutto per allontanarla

È chiaro, chiarissimo, Manuel Bortuzzo non ci sta. L’edizione numero 6 del Gf Vip non può registrare la storia tra il giovane romano e la principessa di origine etiope Lulù Salassiè. Il ragazzo è stato chiaro, a casa i telespettatori hanno anche visto le scene dove ha chiesto consigli all’amico Aldo Montano su come fare per allontanare Lulù. Ciononostante dopo i due si sono baciati e i sostenitori della loro storia vorrebbero maggiore chiarezza da parte di lui.

Anche lei ha chiesto consiglio alle ragazze che le hanno detto di mollare la presa, provando a farsi desiderare. Ma non riesce o non vuole cambiare strategia.

Anche dal confessionale le hanno fatto capire che è inutile continuare a proseguire su quella strada perché dall’altra parte non c’è lo stesso sentimento. Lei, come reazione, sta facendo esattamente l’opposto e continua a gironzolare intorno a Manuel.

Gf Vip 6: Lulù a Manuel: “Hanno chiesto di noi, ho anche pianto”

Lulù ha chiesto a Manuel se nel confessionale gli hanno chiesto di loro ma forse non è chiaro che un’idea di coppia non c’è nella testa del ragazzo. “Nel confessionale mi hanno detto che secondo loro io sono più avanti di te. Ho anche pianto“, aggiungendo “non siamo amici” perché lei continua a vedere più di un’amicizia.

Lulù continua dunque a far preoccupare. Si sta facendo male in amore e a ciò ci aggiunge altro. Come Francesca Cipriani ha fatto notare alle altre, forse soffre di disturbi alimentari perché dopo aver mangiato è andata a vomitare in bagno.

Ieri poi la sorella Clarissa ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: ha detto che Lulù a 15 anni era stata stuprata e ricattata con delle foto nude. Prima di entrare nella casa aveva un supporto psicologico ma ora la frequenza degli incontri con un professionista non è la stessa e ciò ha portato anche ad alcune polemiche per l’assenza della psicologa.

