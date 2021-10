Francesca: ecco chi è la nuova campionessa dell’Eredità

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Francesca, la nuova campionessa de “L’Eredità” che ha vinto quasi 60mila euro indovinando la parola della ghigliottina.

Francesca è la nuova campionessa del programma di Rai 1 “L’Eredità”, in onda tutti giorni alle ore 18.45. Nella puntata dello scorso 7 ottobre il presentatore del programma Flavio Insinna presenta gli sfidanti dell’ex campione Paolo Massa, e la prima avversaria è proprio Francesca. Di lei sappiamo che è nata a Taranto ma che da 21 anni vive a Bologna. I suoi studi li ha completati con una laurea in giurisprudenza, e attualmente lavora come responsabile della linea acquisti di un’azienda. Della sua vita privata è noto che è sposata con Sergio ed ha una bambina di 10 anni di nome Lucrezia.

Nella sua prima puntata a “L’Eredità” Francesca riesca a sbancare il programma, infatti è riuscita subito ad indovinare la parola misteriosa dell’ultima tranche de La Ghigliottina e a guadagnare un bel montepremi. Francesca ha dimezzato qualche volta prima di arrivare alla parola finale che le è valsa 57.500 euro. (CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA).

Gli indizi a disposizione di Francesca erano ‘demonio’, ‘secolo’, ‘pura’, ‘industriale’ e ‘ruota’, collegati da una parola che la campionessa riesce ad indovinare. Infatti la risposta corretta è “invenzione”, ma Flavio Insinna mentre scopre la card che incoronerà Francesca campionessa grida “questa non è un’invenzione, è la realtà!”. E da quel momento sono partiti i festeggiamenti in studio con le professoresse Samira e Ginevra, e brindando con lo spumante in onore di Francesca che si è commossa per la sorpresa. Il conduttore ricorda però di festeggiare come se fossimo vicini, perchè anche se sono state prese tutte le precauzioni anti Covid-19 “dobbiamo stare distanziati”, conclude Insinna.

