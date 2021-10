cristina-pellegrino,-spoiler-dell’attrice-di-propaganda-live-su-una-nota-serie

Cristina Pellegrino con una foto postata su Instagram annuncia che è sono in corso le riprese della nuova e attesa stagione

Cristina Pellegrino è attrice del programma di successo in onda il venerdì su La7 Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi “Zoro”. In queste ore è stata però anche autrice di uno spoiler che interessa a milioni di spettatori perché riguarda una delle serie italiane di maggiore successo degli ultimi anni. Con un post su Instagram ha infatti annunciato che sono cominciate le riprese della quarta stagione di Boris, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Dopo tre stagioni di successo e un film, René Ferretti, Stanis La Rochelle, Biascica, Duccio Patanè tornano sul set per raccontare il dietro le quinte del cinema e della televisione, questa volta fortemente influenzati dai social, gli hashtag e gli influencer.

Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, le riprese avverranno a Roma e andranno avanti per nove settimane. La nuova stagione sarà disponibile in esclusiva su Disney+.

Anche Cristina Pellegrino nel cast di Boris

Gli occhi del cuore è il nome della serie inventata che ha un costo basso e il backstage è l’ambientazione della trama. Ora però devono fare tutti i conti con il nuovo mondo dello spettacolo. I protagonisti delle passate stagioni ci sono tutti più alcuni volti nuovi tra cui quello di Cristina Pellegrino.

Iconiche le arrabbiature sul set del regista Renè Ferretti (Francesco Pannofino) che nel corso degli anni sono diventate gip e meme per i social. Dopo tanto successo era quasi inevitabile non pensare a una nuova stagione.

E l’annuncio sull’account ufficiale di Disney non poteva non essere dato con una delle frasi classiche che gli appassionati hanno amato in questi anni: “Motoreee eee azione!”

