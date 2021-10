Carola Frediani, chi è la giornalista e saggista esperta in cybersecurity

Carola Frediani è autrice di libri in materia di sicurezza web: l’ultimo lavoro è un romanzo con hacker in possesso di importanti documenti

Carola Frediani è una delle giornaliste e scrittrici italiane più note ed esperte nel campo della cybersecurity, vantando una lunga esperienza che conta più di dieci anni di attività. È nel 2010 infatti che ha cofondato l’agenzia Effecinque che lavora trattando queste tematiche per le più grandi aziende e ad oggi è impegnata come cybersecurity awareness manager per un colosso dell’eCommerce.

Di nuove tecnologie e culture digitali ha scritto per i più grandi giornali e network: per L’Espresso, Wired, Corriere della Sera, Sky.it, Il Secolo XIX, si è occupata di privacy e hacking così come per DailyDot, TechPresident, Motherboard. Per due anni dal 2016 al 2018 ha lavorato per La Stampa, assolvendo prima il ruolo di social media editor per poi passare al desk inchieste.

Carola Frediani, cos’ha pubblicato

Guerre di rete, edito da Laterza nel 2017, è stato il suo ultimo saggio e in passato ha pubblicato altri importanti libri come Dentro Anonymous. Viaggio nelle legioni dei cyberattivisti per Informant nel 2012, Deep web. La rete oltre Google – personaggi, storie e luoghi dell’internet profonda, pubblicato due anni dopo con Quintadicopertina.

Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Fuori controllo: l’autrice ha immaginato un mondo futuro con l’Italia ferita da gravi attentati, leggi speciali e telecomunicazioni controllate, un’ambientazione creata dal lavoro e dal mondo invisibile che tocca ogni giorno.

