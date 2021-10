star-in-the-star:-spoiler-sui-concorrenti,-cantante-eliminata-lo-rivela

Star in the Star, una concorrente che ora non fa più parte dello show suo social ha svelato una dettaglio: “Non lo sa neanche Ilary Blasi”

Daniela Martani ha ritentato con la televisione. Dopo aver partecipato a L’Isola dei famosi si è cimentata in Star in the star, show condotto da Ilary Blasi su Canele 5 dove dieci concorrenti vestono i panni di star della musica italiana e internazionale. Martani si è messa la maschera della regina del pop, Madonna, ed è stata eliminata. Ma a far rumore solo le rivelazioni che ha fatto sui social dopo che ha lasciato il programma.

L’ex concorrente ha espresso chiaramente la sua disapprovazione per il risultato finale con l’eliminazione che i giudici hanno deciso per lei ma sui social si è relazionata con i propri follower.

Ha risposto ad alcune domande e a chi le ha chiesto con quale concorrente avesse interagito di più, ha risposto con nessuno perché non si sa chi c’è dietro la maschera. A non saperlo non sono solo i concorrenti ma la stessa Ilary Blasi.

Star in the Star, Daniela Martani: “Esperienza bellissima”

Continuando a rispondere alla domande ha espresso la sua opinione sul programma. Si è detto felice dell’esperienza che ha fatto anche perché è stata a contatto con grandi professionisti, “dai coach al direttore artistico, dai ballerini ai truccatori”.

“Un po’ Madonna mi ci sento”

Daniela Martani nonostante l’eliminazione ha comunque ottenuto l’apprezzamento di molti e non sono mancati i complimenti. C’è chi ha evidenziato particolarmente le sue performance dicendo che resterà comunque Madonna. Un elogio che alla Martani ha fatto particolarmente piacere: “Anche io credo di aver inglobato una parte dell’animo di Madonna. Un po’ Madonna mi ci sento“, ha detto.

