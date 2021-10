“Rinnovo? No, ma…”. Dopo Kessiè, un’altra bomba sul Milan: anche Kjaer gela Maldini

Impegnati già con la grana in casa di Kessie — lontano dall’accordo per il rinnovo con il Milan, tanto che sembra probabile il suo addio a zero a fine stagione —, Maldini e Massara dovranno di nuovo concentrarsi per non perdere un altro pezzo grosso in casa rossonera: il difensore Simon Kjaer. Dal ritiro della Danimarca, in vista della partita di sabato contro la Moldavia valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l’ex Palermo, Roma e Atalanta ha risposto anche alle domande sul suo futuro: “Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero”.

Il capitano della Danimarca ha poi aggiunto: “Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare”. Parole che fanno piacere al popolo rossonero, ma che non lasciano tranquillo. Basti pensare l’intervista rilasciata in estate da Kessie, che diceva di voler continuare con il Milan e che non ci sarebbero stati problemi col rinnovo. Fatti che però non sono stati confermati, e una sensazione di scoraggiamento che cresce sempre di più. L’ivoriano è più vicino all’addio che al rinnovo con i rossoneri, mentre sullo sfondo il Psg attende prima di fare l’offerta…