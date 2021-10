Riccardo Scamarcio, la nuova fidanzata è una collega giovane e famosa

La nuova fidanzata di Riccardo Scamarcio è la giovane attrice romana Benedetta Porcaroli. Ci sono le prove. Ecco tutti i dettagli

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli escono allo scoperto. O meglio vengono scoperti e in poche ore diventano il gossip prevalente di questo autunno 2021. Destinati, con ogni probabilità, a soppiantare la coppia composta da Diletta Leotta e Can Yaman che ha riempito le pagine dei rotocalchi e dei siti specializzati durante tutto il corso del 2021.

Partiamo da un assunto. La nostra ricostruzione dei fatti non mira a dare giudizi o a fornire opinioni. E’ la fredda cronaca di quanto sta accadendo. Partiamo dal fondo, dalla scoperta, avvenuta a fine agosto dal popolare canale youtube di gossip Whoopsee, oltre 10.000 iscritti, che ha postato un video in cui “pizzicava” Scamarcio e la Porcaroli intenti a baciarsi al riparo da occhi indiscreti nel giardino del ristorante La Gardenia di Castel Gandolfo.

La “paparazzata” ha circolato subito ma si era parlato di un flirt estivo, anche alla luce della differenza di età tra i due attori, Riccardo Scamarcio ha 41 anni mentre Benedetta Porcaroli ne ha 23. Per non tacere del fatto che i due attori erano ancora impegnati con storie evidentemente consunte oltre ad essere colleghi nello stesso set. Ma con il tempo si è avuta la netta sensazione che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice storia estiva.

E’ Benedetta Porcaroli la nuova fiamma di Riccardo Scamarcio

La riprova si è avuta nei giorni scorsi quando, in concomitanza delle varie presentazioni del film La Scuola Cattolica, che vede proprio la Porcaroli tra i principali protagonisti e Scamarcio in un ruolo secondario ma di grande impatto, i due sono sempre stati segnalati come molto vicini.

La coppia arrivava spesso insieme ma si separava prima di entrare in sale e si ricongiungeva alla fine dell’evento a poca distanza. In sostanza Riccardo e Benedetta, si stanno muovendo per tenere al riparo del gossip la propria storia. Ma in tempi in cui basta un cellulare per immortalare tutto è davvero impossibile avere una privacy assoluta.

Ed alla fine arriva la capitolazione. La sostanza di tutto è che siamo davanti alla nascita di una nuova coppia, una coppia che arriva, per Benedetta Porcaroli dopo la fine della storia con l’attore e regista Michele Alhaique, casualmente anche lui 41enne. Lo ricordiamo come il prete amico di Checco Zalone nel film Che Bella Giornata.

Mentre Riccardo Scamarcio torna ad una storia importante dopo la fine del rapporto con la manager Angharad Wood, da cui ha avuto una figlia ed a cinque anni dalla fine della lunga storia d’amore con Valeria Golino.

