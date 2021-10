nervi-a-pezzi,-donnarumma-crolla:-rovinosa-papera-tra-i-fischi-di-san-siro.-che-incubo

Purtroppo era stato ampiamente messo in conto che Gianluigi Donnarumma sarebbe stato bersagliato dai suoi ex tifosi presenti a San Siro per assistere alla semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. L’atmosfera nello stadio è irreale, al punto da imbarazzare il telecronista della Rai, Alberto Rimedio: “Così no”, ha tuonato dopo alcuni secondi di difficoltà davanti ai fischi copiosi all’indirizzo dell’ex portiere del Milan.

La Nazionale di solito unisce e fa mettere da parte qualsiasi tipo di bega dei club, ma non in questo caso. E così gli azzurri, e su tutti Gigio, soffrono maledettamente questa situazione: basta poco più di un quarto d’ora alla Spagna per passare in vantaggio con Ferran Torres, perso completamente in area da un altro giocatore abituato a San Siro, ma di sponda nerazzurra: grave l’errore di Bastoni che propizia lo svantaggio.

Non passa neanche un minuto ed ecco che l’Italia rischia di subire anche il raddoppio, quando Donnarumma su una conclusione apparentemente velleitaria impatta malissimo il pallone e rischia di farsi autogol, salvato soltanto dall’intervento di Bonucci. “Questo è l’effetto dei fischi – ha commentato Rimedio – si perde serenità, è umano”. Per colpire un solo giocatore, così San Siro sta affondando la storica striscia di imbattibilità della Nazionale italiana: uno scempio con pochi eguali nella storia del calcio.