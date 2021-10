“Mentre ero in macchina…”. Antonella Clerici, la confessione in diretta: cosa le è successo

“La mattina quando mi trovo in macchina per raggiungere Milano mi vengono sempre dei pensieri”. Antonella Clerici ha fatto una confessione ai suoi telespettatori durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda questa mattina su Rai 1. Parlando dei suoi pensieri più profondi, ha rivelato: “Oggi ho pensato che stiamo tornando alla vita di sempre, ma più lentamente e forse è un bene perché fare le cose con più calma permette di vivere meglio”.

La conduttrice, poi, ha continuato: “Lo diceva anche Bruno Lauzi nella sua canzone ‘La tartaruga’, andare più lentamente serve per godersi di più le bellezze che si hanno intorno”. Prima di dare il via alla puntata di oggi, inoltre, la Clerici ha anche ribadito che il bosco che si vede sullo sfondo dello studio è reale: si tratta di quello di casa sua in Piemonte, trasmesso in diretta grazie ad una telecamera installata sul posto.

“Vedete anche altrove dei ledwall che raffigurano il verde – ha spiegato la Clerici – ma il nostro bosco è vero”. Per provare la verità delle sue parole ha fatto notare alcuni animali che in quel momento pascolavano sullo sfondo. Qualche giorno fa, invece, ha fatto un’altra confessione, sempre relativamente ai suoi viaggi verso Milano: “Stamattina il traffico era qualcosa di terribile. Siamo tornati alla normalità in tutti i sensi ma del traffico ne avremmo volentieri fatto a meno”.