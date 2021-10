Cosa sapere sulla giovane Martina Neviani, avete mai visto la ‘figlia’ di Nek? Ecco chi è la ragazza e che fa nella vita.

Un rapporto ben saldo quello tra Martina Imarisio Neviani e il padre Filippo, in arte Nek. In realtà, la ragazza è nata da una precedente relazione di Patrizia Vacondio, moglie del cantante di Laura non c’è. Ma la coppia l’ha sempre presentata come figlia naturale e addirittura qualche anno fa la ragazza tra i suoi cognomi ha voluto quello del cantante. Filippo Neviani, in arte Nek, ha appunto cresciuto Martina come una figlia, insieme a Patrizia e i rapporti tra loro sono davvero ottimi.

Leggi anche –> Incidente alla mano per Nek: operato d’urgenza in ospedale

Il cantante per primo ha accettato che la ragazza portasse anche il suo cognome, lo ha visto come “una cosa dovuta”. Quindi ha evidenziato: “Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito”. Da più di vent’anni la coppia sta insieme e quanto la loro relazione è inizia Martina era piccolissima.

Leggi anche –> Nek: incidente tragico, rischia di morire dissanguato

Chi è Martina Imarisio Neviani: Nek non è il suo vero papà, ma…

Anche il matrimonio della coppia non è stato rose e fiori e il cantante lo ha sottolineato senza messe misure, spiegando che in un rapporto così lungo si impara dall’esperienza e dal superamento degli errori già fatti in passato. Il matrimonio, per Filippo Neviani in arte Nek, è sì impegno e rispetto dell’altro, ma anche sorpresa: bisogna essere i primi a tenere vive le onde di un elettrocardiogramma quando tende alla linea continua”. Dal loro matrimonio, nel 2012, è nata Beatrice, che quindi è di molti anni più piccola di Martina.

La ragazza, che dunque non ha Nek come padre biologico ma è stata cresciuta dal cantante, è una giovane molto semplice e ha un rapporto davvero speciale con il cantante, nonostante comunque abbia un bel rapporto anche col suo vero papà. Al Maurizio Costanzo Show, il cantante ha rivelato di aver avuto un punto di difficoltà a raccontare quello che stava accadendo ai suoi. “Mi preparai a parlare coi miei, chiesi subito una foto a Patrizia, la feci vedere a mia mamma e le dissi anche della bambina”, racconta il cantante che spiega la reazione della madre, la quale in dialetto sostenne: “A me non interessa, è bella come il sole, fai quello che vuoi”.

The post Martina Neviani, avete mai visto la ‘figlia’ di Nek? Ecco chi è appeared first on Ck12 Giornale.