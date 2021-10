Lulu Selassié, Francesca Cipriani preoccupata: “Ho visto che lo faceva…”

Lulu Selassié avrebbe un grande problema e la coinquilina se ne sarebbe accorta. Ls sorella svela un evento drammatico del passato

In queste prime settimane di Grande Fratello Vip 6 non sono mancate le occasioni dove Lulù ha detto di stare male con lo stomaco. Del fatto ne hanno discusso le altre ragazze in particolare Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Sophie Codegoni. La Cipriani ha fatto notare un dettaglio che ai più era sfuggito che se fosse confermato sarebbe un problema molto serie e delicato: forse si tratta di disturbi alimentari.

“Non so se Lulù sta bene, secondo me ha bisogno di aiuto” ha detto l’ex Pupa e il Secchione parlando con le altre alle quali ha raccontato di aver visto la coinquilina andare in bagno a vomitare dopo aver mangiato.

Il sospetto si aggiunge a quello di Andrea Casalino che poco prima di uscire dalla casa direttamente a Lulù le aveva chiesto se fosse stata in bagno a vomitare. “Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare”, aveva detto.

Lulu Selassié, Clarissa: “È stato stuprata e minacciata”

In queste ore sul web si sono scatenate grandi polemiche per quanto detto dalla sorella Clarissa, sia nei modi che nei tempi, e per aver rivelato un assenza importante per tutti concorrenti della casa. La sorella ha spiegato che Lulù ha dei seri problemi: un padre in carcere, ha dei problemi, è stata molestata a 15 anni, l’hanno ricattata con delle foto nude…” ma l’attenzione di chi ascolta si focalizza ovviamente sulla frase dello stupro.

In molti su Twitter e Facebook contestano questo modo, aver rivelato una vicenda così delicata come se nulla fosse. Era una cosa che doveva fare lei, secondo molto. Ma poco prima di fare questa clamorosa rivelazione dice che lei ha bisogno di parlare con uno psicologo e fuori Dal Gf lo fa tutti i giorni mentre ora non è possibile.

Nelle conversazione emerge un nome, Piera. Si tratta della dottoressa Fiorillo, la psicologa che lavora nel GF già dalla seconda edizione del 2001. Si intuisce che qualche volta che Lulù voleva parlare le hanno risposto che quel giorno non c’era. Affermazione che getta altra benzina sul fuoco delle polemiche.

